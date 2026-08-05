VIDEO/FOTO Napad na Kijev, grad gori: Puno je mrtvih i ranjenih

Ruske snage napale su ukrajinski glavni grad Kijev balističkim projektilima i dronovima. Poginulo je najmanje 14, a 51 osoba je ozlijeđena. Tijekom noći vlasti su izvijestile o požarima koji su buknuli u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima.

Teško su oštećene zgrade u nekoliko četvrti toga grada od tri milijuna stanovnika.

Vojna uprava grada izjavila je da je sedam lokacija pogođeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Upozorenja na zračni napad na Kijev ostala su na snazi ​​više od jedan sat. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je rekao da je jedna skladišna zgrada uništena u blizini centra grada i da su spasilačke ekipe izvukle dvije osobe iz ruševina.

"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama", napisao je. "Potraga i spašavanje su u tijeku."

Rekao je da je među ozlijeđenima i vozač hitne pomoći. Kličko je podijelio da je napad izazvao požare u skladištima te dodao da su se početna izvješća o tome da gori dvadeseterokatnica pokazala netočnima.

BREAKING:



A large number of fires can be seen in Kyiv after Russian missile strikes tonight pic.twitter.com/kbxnpxddGS — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Veliki požar izbio je na periferiji grada, rekao je, a krhotine rakete pale su pored stambene zgrade. Gradska vojna uprava također je izjavila da je napad izazvao curenje amonijaka, što su sanirale hitne službe.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se eksplozije čule diljem grada. Kličko je rekao da su jedinice protuzračne obrane aktivirane radi odbijanja napada.

Russia has launched a massive missile attack on Kyiv and the surrounding region, firing more than 30 missiles over the past 30 minutes.



The strike package included Iskander-M ballistic missiles, modified RM-48U surface-to-surface missiles launched from S-400 systems, and 3M22… pic.twitter.com/IyevV2Zw56 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 4, 2026

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev. U posljednjih je mjesec dana izvela nekoliko napada na ukrajinsku prijestolnicu.