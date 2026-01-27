UZNEMIRUJUĆE Procurile jezive snimke, ovako Putinovi zapovjednici kažnjavaju dezertere: "Jedi, smeće!"

Jedan pobunjeni vojnik snimljen je kako je, na prvoj crti bojišnice, na velikoj hladnoći, ljepljivom trakom pričvršćen o stablo. Drugog vojnika, također vezanog za stablo, nadređeni časnik prisiljava jesti snijeg.
Prestravljeni i drhtavi muškarci na jednoj su od snimki bili odjeveni samo u donje rublje, nakon što su im oduzete zimske uniforme.
Na snimci se čuje zapovjednik, koji psuje i viče: "Htjeli su pobjeći sa svojih položaja i ne izvršavati zapovijed". Dok nasilno gura snijeg u usta vojnika koji je odbio zapovijed, bijesni časnik govori: "Jedi, smeće", piše Express.co.uk.
Jedan od snimljenih muškaraca u očaju moli: "Žao mi je, neće se ponoviti". Zapovjednik mu govori: "Jesam li ti rekao kamo da ideš, gade?" Dezerter mu se ispričava i moli za milost.
Zatim se čuje Putinov časnik, koji ismijava njihovu seksualnost te ih brutalno psuje.
Upozoravamo čitatelje da je idući sadržaj uznemirujuć.
