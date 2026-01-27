UZNEMIRUJUĆE Procurile jezive snimke, ovako Putinovi zapovjednici kažnjavaju dezertere: "Jedi, smeće!"

Otkriveni su barbarski oblici kažnjavanja i mučenja koje provode zapovjednici Vladimira Putina nad ruskim vojnicima optuženima za dezertiranje i odbijanje izvršavanja zapovijedi.

Jedan pobunjeni vojnik snimljen je kako je, na prvoj crti bojišnice, na velikoj hladnoći, ljepljivom trakom pričvršćen o stablo. Drugog vojnika, također vezanog za stablo, nadređeni časnik prisiljava jesti snijeg.

Prestravljeni i drhtavi muškarci na jednoj su od snimki bili odjeveni samo u donje rublje, nakon što su im oduzete zimske uniforme.

Na snimci se čuje zapovjednik, koji psuje i viče: "Htjeli su pobjeći sa svojih položaja i ne izvršavati zapovijed". Dok nasilno gura snijeg u usta vojnika koji je odbio zapovijed, bijesni časnik govori: "Jedi, smeće", piše Express.co.uk.

Jedan od snimljenih muškaraca u očaju moli: "Žao mi je, neće se ponoviti". Zapovjednik mu govori: "Jesam li ti rekao kamo da ideš, gade?" Dezerter mu se ispričava i moli za milost.

Zatim se čuje Putinov časnik, koji ismijava njihovu seksualnost te ih brutalno psuje.

Upozoravamo čitatelje da je idući sadržaj uznemirujuć.

Ha ha ha...what a joke having a Putin on the Board of piss....yes board of piss not peace when he is torturing his own soliders. We live in a upside down world

Russian soldiers taped upside-down for refusing to join assaults https://t.co/gkXusPfhq1 via @DailyMail — One Headline/ Why Believe It? (@one_it55058) January 27, 2026

Russian soldiers were punished and tied to a tree naked in minus 20 degrees pic.twitter.com/kkPvAfNleg — Magic Flower (@MagicFlower22) January 20, 2026

Mučenja se događaju u trenutku kada se vode mirovni pregovori u ratu, bez ikakvog jasnog signala da Vladimir Putin namjerava zaustaviti gotovo četverogodišnju invaziju na Ukrajinu.