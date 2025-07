Žrtvovanje Babi Jagi: Ruski vojnici vezani za drveće i prepušteni dronovima smrti

Dok se ruske snage nastavljaju probijati u Ukrajini, iznutra ih izjeda sve dublja moralna i ljudska kriza. Na jednoj od snimki koja kruži društvenim mrežama prikazan je ruski vojnik vezan za drvo — izložen i bespomoćan, u iščekivanju udara ukrajinskog jurišnog drona.

Ovaj uznemirujući običaj ruski vojnici kolokvijalno nazivaju "žrtvovanjem Babi Jagi", prema strašnoj vještici iz slavenske mitologije koja se hrani svojim žrtvama. Svaki veliki ukrajinski dron nosi isti nadimak – Baba Jaga – a njezin dolazak među vojnicima izaziva paniku i kolektivni strah.

Kazna za bijeg – vezivanje i izlaganje smrti

CNN je u posjedu presretnute radijske poruke u kojima ruski zapovjednici izriču naredbu: "Sakrij ga dok traje borba, a zatim ga izvedi van i zaveži za drvo". To je kazna za dezerterstvo – odbijanje borbe ili pokušaj bijega.

Ukrajinski zapovjednik specijalne jedinice dronova, koji koristi pozivni nadimak Munin, rekao je da je takve scene vidio dvaput, a čuo ih i mnogo češće u presretnutim komunikacijama. Riječ je o obrascu – pokaznoj kazni s jasnom porukom ostalima.

Poniženja, tortura i snimke kazni

Na društvenim mrežama pojavljuju se brojni videozapisi koji prikazuju okrutno kažnjavanje dezertera – mnoge kazne su fizičke, ponižavajuće i javne. U jednom slučaju trojica muškaraca golog torza sklupčani su u metalnom spremniku dok ih snimatelj ismijava i nudi im – kolačić. U drugom videu vojnik vezan za gležanj biva vučen džipom preko polja – brutalna praksa poznata kao vrtuljak.

Najteži prizor prikazuje čovjeka s kantom na glavi, kojeg vojnici udaraju i ponižavaju uriniranjem. Sve snimke pokazuju isti obrazac: strahom i nasiljem pokušava se zadržati vojna disciplina.

Na kanalima na Telegramu vojnici i obitelji očajnički apeliraju za pomoć. U jednom snimljenom videu Jurij Durjagin iz Donjecke regije obraća se izravno Putinu:

"Samo 32 čovjeka preživjela su napad. Nismo imali opremu ni streljivo. Umirali su mi pred očima. Kad bi netko poginuo, to bi se prikrivalo kako obitelji ne bi dobile odštetu."

Durjagin također tvrdi da su zapovjednici pucali na vojnike koji su odbili krenuti u napad, tjerajući ih prema mitraljeskoj vatri.

Bijeg iz vojske: "Ovo nije naš rat"

Grigorij Sverdlin, osnivač organizacije Get Lost, kaže da je pomogao više od 1700 ruskih muškaraca da dezertiraju, a procjene sugeriraju da bi broj dezertera mogao dosegnuti i 50.000. Kazna za dezerterstvo u Rusiji iznosi do 15 godina zatvora, no praksa pokazuje da su neformalna i brutalna kažnjavanja postala svakodnevica.

"Njihovi životi ne vrijede ništa njihovim zapovjednicima", kaže Sverdlin. "Za njih je gubitak tenka veći problem od gubitka 10 ljudi."

Najčešća rečenica koju Sverdlin čuje od dezertera je: "Ovo nije moj rat. Ne znam što ovdje radimo."

Prema zapadnim izvorima i analitičkim podacima, oko milijun ruskih vojnika je poginulo ili ranjeno od početka invazije 2022. godine. Samo u 2025. godini procjenjuje se da je poginulo više od 100.000 vojnika.