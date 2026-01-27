Stigao je Zdravko, digitalni AI asistent za zdravstvena pitanja: "Evo kako možete komunicirati s njim, najbolje odgovara na ova pitanja"

Stigao je Zdravko! On je digitalni pomoćnik baziran na umjetnoj inteligenciji koji građanima pomaže pronaći informacije o zdravstvenim pitanjima.

Predstavila ga je ministrica Irena Hrstić u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U njega je uloženo 6000 eura.

Kako Zdravko funkcionira, ispitala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica, koja je razovarala s Tomislavom Benjakom, pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a.

Sanja Vištica, reporterka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

doc. dr. sc. Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a Foto: DNEVNIK.hr

"Zdravko je digitalni asistent koji u pozadini ima digitalne tehnologije. Način na koji se ostvaruje komunikacija sa Zdravkom je da osoba na svom pametnom mobitelu ima WhatsApp aplikaciju i da ima skener za QR kod. I u konačnici će ljudi moći preko naših mreža Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vrlo skoro i u ambulantama i ljekarnama, skeniranjem tog QR koda komunicirati sa Zdravkom", rekao je Benjak.

Kako je pojasnio, Zdravko koristi bazu podataka za odgovore, a formirao ju je HZJZ. On najtočnije odgovara na pitanja o prevenciji, poput onih o vodećim uzrocima karcinoma ili smrtnosti.

"Također ga možete pitati kako potencijalno prestati pušiti, zašto je važno biti tjelesno aktivan, zašto je važno održavati adekvatnu tjelesnu težinu. Kroz komunikaciju s njim dolazi do povećanja zdravstvene pismenosti i mogućnosti da osobe uz pomoć njega unapređuju svoje zdravlje", poručio je.

"Osoba može postaviti pitanje o simptomima, recimo što preporuča ako osoba ima žgaravicu, ali on će naglasiti da je asistent za područje preventive", nadodao je Benjak.

Zdravko će u tom slučaju osobu uputiti da bez odlaganja potraži pomoć kod liječnika ili na Hrvatski zavod za javno zdravstvo, gdje osoba na poseban mail može uspostaviti komunikaciju o daljnjim informacijama.

"Zdravko neće postavljati dijagnoze ni komentirati dijagnostiku terapije", zaključio je Benjak.

Zdravko je od utorka dostupan za komunikaciju.