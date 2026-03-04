FOTO Užasni prizori razaranja iz Irana, u toj zemlji ubijeno je više od 1000 ljudi

Stotine ljudi ubijene su diljem Bliskog istoka otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran 28. veljače, pri čemu su u u sukob brzo uvučene zemlje Perzijskoga zaljeva u kojima su smještene američke baze i Libanon.

Ovo su podaci o dosad stradalima, prema informacijama uključenih zemalja. Reuters nije nezavisno provjerio brojke.

Broj poginulih u Iranu porastao je na 1.045 ljudi, objavili su iranski dužnosnici.

Iranska Zaklada za mučenike i branitelje priopćila je da se ta brojka odnosi na tijela koja su dosad identificirana i pripremljena za pokop.

Deset civila je ubijeno u Izraelu, uključujući devet osoba u iranskom raketnom napadu na Beit Shemesh blizu Jeruzalema 1. ožujka, prema izraelskoj hitnoj medicinskoj službi Magen David Adom.

Izraelske obrambene snage nisu zabilježile vojne žrtve.

Pedeset osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Libanon, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.

U Bahreinu je jedna osoba poginula u požaru u industrijskom području Salman nakon presretanja balističkog projektila, prema ministarstvu unutarnjih poslova.

Troje ljudi, uključujući dvojicu kuvajtskih vojnika, ubijeno je u iranskim napadima na zemlju, prema kuvajtskom ministarstvu zdravstva i ministarstvu vanjskih poslova.

Jedna osoba poginula je u Omanu nakon što je balistički projektil pogodio tanker MKD VYOM, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka.

Tri osobe su smrtno stradale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema ministarstvu obrane.

Šest pripadnika američke vojske je ubijeno u napadu na vojni objekt u Kuvajtu, prema američkom Središnjem zapovjedništvu.

Na fotografijama u fotogaleriji vidi se kako izgleda Teheran nakon napada Izraela na taj grad.

Teheran, 4. ožujka 2026. - 13 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 12 (Foto: AFP)

Teheran, 4. ožujka 2026. - 11 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 10 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 9 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 8 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 7 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 6 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 5 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 4 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 3 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 2 Foto: AFP

Teheran, 4. ožujka 2026. - 1 Foto: AFP