FOTO Užasni prizori razaranja iz Irana, u toj zemlji ubijeno je više od 1000 ljudi

Stotine ljudi ubijene su diljem Bliskog istoka otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran 28. veljače, pri čemu su u u sukob brzo uvučene zemlje Perzijskoga zaljeva u kojima su smještene američke baze i Libanon.
Ovo su podaci o dosad stradalima, prema informacijama uključenih zemalja. Reuters nije nezavisno provjerio brojke.
Broj poginulih u Iranu porastao je na 1.045 ljudi, objavili su iranski dužnosnici.
Iranska Zaklada za mučenike i branitelje priopćila je da se ta brojka odnosi na tijela koja su dosad identificirana i pripremljena za pokop.
Deset civila je ubijeno u Izraelu, uključujući devet osoba u iranskom raketnom napadu na Beit Shemesh blizu Jeruzalema 1. ožujka, prema izraelskoj hitnoj medicinskoj službi Magen David Adom.
Izraelske obrambene snage nisu zabilježile vojne žrtve.
Pedeset osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Libanon, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.
U Bahreinu je jedna osoba poginula u požaru u industrijskom području Salman nakon presretanja balističkog projektila, prema ministarstvu unutarnjih poslova.
Troje ljudi, uključujući dvojicu kuvajtskih vojnika, ubijeno je u iranskim napadima na zemlju, prema kuvajtskom ministarstvu zdravstva i ministarstvu vanjskih poslova.
Jedna osoba poginula je u Omanu nakon što je balistički projektil pogodio tanker MKD VYOM, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka.
Tri osobe su smrtno stradale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema ministarstvu obrane.
Šest pripadnika američke vojske je ubijeno u napadu na vojni objekt u Kuvajtu, prema američkom Središnjem zapovjedništvu.
Na fotografijama u fotogaleriji vidi se kako izgleda Teheran nakon napada Izraela na taj grad.
