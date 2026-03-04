Ukrajina identificirala ruskog generala osumnjičenog za raketni napad na dječju bolnicu u Kijevu

Ukrajinske vlasti identificirale su ruskog general-bojnika kojeg sumnjiče da je organizirao raketni napad na dječju bolnicu Okhmatdit u Kijevu te su mu uručile obavijest o sumnji za ratne zločine, objavio je u srijedu glavni ukrajinski državni tužitelj Ruslan Kravčenko.

Prema njegovim riječima, riječ je o časniku koji je u vrijeme napada obnašao dužnost prvog zamjenika zapovjednika i načelnika stožera ruskog dugometnog zrakoplovstva. Istraga tvrdi da je upravo on koordinirao ruske vojne jedinice tijekom masovnog raketnog napada na Ukrajinu 8. srpnja 2024. godine.

Istražitelji navode da je general naredio lansiranje krstareće rakete Kh-101 iz strateškog bombardera Tu-95MS. Projektil je oko 10:45 pogodio Nacionalnu specijaliziranu dječju bolnicu Okhmatdit u Kijevu.

Prema navodima istrage, rakete tog tipa programiraju se s unaprijed određenim koordinatama, što, kako tvrde ukrajinske vlasti, ukazuje na to da je civilna medicinska ustanova bila namjerna meta napada.

U napadu su poginuli mladi liječnik i djed jednog od pacijenata, dok su najmanje 34 osobe ozlijeđene, među njima devetero djece. U trenutku napada u bolnici se nalazilo više od 600 djece.

Eksplozija je izazvala veliku materijalnu štetu na bolničkim zgradama te uništila specijaliziranu medicinsku opremu koja se koristi u liječenju teško bolesne djece, piše Kyiv Post.

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) priopćila je da je osumnjičeni general-bojnik Sergej Kuvaldin, koji je u vrijeme napada bio prvi zamjenik zapovjednika i načelnik stožera ruskog dugometnog zrakoplovstva.

Ukrajinske vlasti su mu u odsutnosti uručile obavijest o sumnji prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na ratne zločine sa smrtnom posljedicom.

Iz SBU-a su također naveli da je Kuvaldin već ranije bio osumnjičen za organiziranje još jednog raketnog napada, onog na Lavov 4. rujna 2024., u kojem je poginulo osam civila.

Budući da se osumnjičeni nalazi u Rusiji, ukrajinske vlasti poručuju da poduzimaju sve potrebne korake kako bi ga priveli pravdi.