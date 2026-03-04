Nema mobitela, strože kazne i angažiranje socijalne službe: Ovo su nove mjere u školama

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u srijedu je predstavio izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, kojima se zabranjuje upotreba mobitela tijekom cijelog boravka djece u osnovnim školama, a novina je i angažiranje socijalne službe u određenim slučajevima izostanka iz škole.

"Ono što izmjenama želimo pojasniti i naglasiti jest da se jasno definira samo ponašanje i utvrđivanje težine neprihvatljivog tijekom trajanja nastave. Na taj način sigurnost u školama bit će na višoj razini, kako za učenike, tako i za odgojno-obrazovne djelatnike", rekao je ministar.

U pravilniku, neprihvatljiva ponašanja podijeljena su prema težini kao lakša, teža, teška i osobito teška.

Strože sankcije za alkohol, droge i neovlašteni ulazak te zabrana mobitela

Jedna od važnijih novosti odnosi se na klasifikaciju unošenja i konzumacije psihoaktivnih tvari. Dosad psihoaktivne tvari bile su kategorizirane kao teže neprihvatljivo ponašanje, a sada one zajedno s alkoholom i drogom prelaze u kategoriju teškog neprihvatljivog ponašanja.

Prije se smatralo lakšim, a sada će se omogućavanje ulaska u školu osobama koje za to nisu ovlaštene smatrati težim neprihvatljivim ponašanjem.

Namjerno uništavanje školske imovine iz težeg prelazi u teško neprihvatljivo ponašanje, dok se, kako je pojasnio, slučajna oštećenja neće automatski sankcionirati bez procjene okolnosti.

Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjem smatrat će se unošenje oružja i drugih opasnih predmeta u školu ili na aktivnosti koje organizira škola.

Govoreći o uporabi mobitela, Fuchs je ponovio da su oni tijekom nastave zabranjeni bez odobrenja nastavnika. U osnovnim školama učenici ih mogu nositi sa sobom, ali ih ne smiju koristiti tijekom nastave ni odmora te će ih držati tamo gdje to škola odredi.

U srednjim školama zabrana se odnosi na vrijeme izvođenja nastave, no to se ne odnosi na odmor jer bi to bilo teže kontrolirati kod starije djece.

Suradnja sa socijalnim službama i izostanci

Izmjenama se dodatno uređuje suradnja škola i socijalnih službi. Fuchs je rekao da socijalne službe i dosad imaju nadležnosti u takvim slučajevima, ali da sada postoji obveza povratnog informiranja škole.

"Ovim pravilnikom ravnatelj škole mora kontaktirati socijalnu službu i zatražiti očitovanje o poduzetim radnjama, kako bi škola mogla dalje postupati u najboljem interesu djeteta", kazao je.

Ministarstvo ima i krizni tim od oko 250 stručnjaka koji interveniraju u složenijim situacijama. Prošle godine, naveo je, bilo je oko 60 intervencija vezanih uz ozbiljnije slučajeve u školama.

Pravilnik definira i izostanak zbog izražavanja nezadovoljstva. Novom odredbom propisuje se da se izostanak s nastave zbog nezadovoljstva ili protesta učenika ili roditelja smatra neopravdanim.

Time se štiti ustavno pravo djeteta na obrazovanje, budući da je uočena praksa zadržavanja djece kod kuće radi iskazivanja nezadovoljstva. Ako škola sazna da roditelj ne dopušta djetetu dolazak na nastavu, dužna je obavijestiti nadležnu službu za socijalni rad, što je dio njezine zakonske obveze zaštite prava djeteta, a ne optuživanje roditelja.

Fuchs je rekao da odredba prema kojoj roditelji mogu opravdati učenika do tri uzastopna dana ostaje nepromijenjena, ocijenivši da većina roditelja savjesno postupa, uključujući i situacije kraćih bolesti.

"Odgovornost je u prvom redu na roditeljima, a škole imaju metode kako rješavati pojedinačne zlouporabe", rekao je.

Cilj izmjena, zaključio je ministar, jest jasna definicija mjera, veća sigurnost u školama, bolja suradnja sa socijalnim službama i zaštita prava učenika na obrazovanje.

Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.