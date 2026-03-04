Iran ipak još nije izabrao novog vrhovnog vođu: "Činmimo sve što možemo"

Iranske su vlasti u srijedu priopćile da "čine sve što mogu" kako bi što prije imenovale vrhovnog vođu koji će naslijediti Alija Hameneija, unatoč izraelskim prijetnjama da će nasljednik biti "meta" atentata.

"Činimo sve što možemo", rekao je za državnu televiziju Ahmad Hatami, član Skupštine stručnjaka, tijela odgovornog za odabir novog vođe.

"Ako Bog dozvoli, vođa će biti imenovan što je prije moguće. Blizu smo odluke, ali nalazimo se u ratu", dodao je, sugerirajući da bi se proces mogao odgoditi.

Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u srijedu da bi tkogod bude izabran za nasljednika pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u subotu u izraelskim i američkim zračnim napadima na Teheran, bio "meta", prema izjavi iz njegova ureda.

"S obzirom na taj ključni element, potrebno je djelovati diskretno", naglasio je Hatami, dodajući da je izbor novog vođe "blizu".

Skupština stručnjaka sastavljena je od 88 članova, izabranih izravnim općim izborima na osmogodišnji mandat. Tijelo također nadgleda djelovanje vrhovnog vođe i može ga smijeniti.

U utorak je, prema iranskim medijima, podružnica ove institucije u Komu, svetom gradu južno od Teherana, bila meta izraelskih i američkih zračnih napada.

Dan ranije, prema novinskoj agenciji Tasnimu, ciljano je sjedište institucije u Teheranu.

Iran je u nedjelju službeno započeo proces tranzicije nakon smrti Alija Hameneija, koji je vodio Iran od 1989. godine.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik Vrhovnog suda Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, vjerski dužnosnik i član Skupštine stručnjaka i Vijeća čuvara ustava, obnašaju dužnost privremenih vođa.