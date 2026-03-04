Psi u Slavoniji ušli u prostor s ovcama, nastao je kaos

Psi su u utorak navečer u Slavoniji na smrt izgrizli deset ovaca i ovna.

PU brodsko-posavska je priopćila kako su psi mješanci izašli na ulicu na području u nadležnosti rada Policijske postaje Novoj Gradiški i ušli u ograđeni prostor u kojemu su se nalazile ovce u vlasništvu 34-godišnjaka te ih na smrt izgrizli.

Policijski službenici su dvojici vlasnika pasa (rođ. 1937. g. i 1966. g.) uručili obavezne prekršajne naloge jer su držali pse (cijepljeni i čipirani) bez nadzora i neoprezno.

Vlasnicima su uručeni prekršajni nalozi zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te će o navedenom dostaviti izvješće nadležnom Veterinarskom inspektoratu.