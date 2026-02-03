Izbili sukobi među povjerenicima, Von der Leyen sazvala sastanak: "Neuobičajeno je napeta atmosfera"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sazvala je svoj tim europskih povjerenika na sastanak kako bi pokušala smiriti rastuće napetosti i unaprijediti način njihova rada.

Sastanak je zakazan za 4. veljače u Leuvenu i otvoren je za sve članove Kolegija povjerenika iako sudjelovanje nije obvezno, potvrdio je dužnosnik Komisije uključen u organizaciju događaja.

Ideja o takvom sastanku nastala je nakon napetih razmjena između povjerenika te nezadovoljstva zbog ponovljenog kašnjenja u dostavi važnih dokumenata najvišim dužnosnicima, navode izvori iz Komisije.

Iako će sastanak biti usmjeren na konkurentnost te će imati posebnu gošću – direktoricu Međunarodnog monetarnog fonda i bivšu potpredsjednicu Komisije Kristalinu Georgievu, na dnevnom redu su i rasprave o "geopolitici u aktualnom kontekstu te radnim metodama Europske komisije", rekla je za POLITICO zamjenica glavne glasnogovornice Komisije Arianna Podestà.

To je potaknuto, prema riječima zaposlenika u Berlaymontu, neuobičajeno napetom atmosferom.

Iskra za ideju sastanka, prema četvorici dužnosnika Komisije, bio je napeti sukob početkom prosinca kada se povjerenik za energetiku Dan Jørgensen tijekom sastanka Kolegija povjerenika otvoreno suprotstavio izvršnoj potpredsjednici Teresi Riberi.

Oboje povjerenika odbilo je komentirati incident, no jedan je dužnosnik rekao da je Jørgensen povisio ton, dok je drugi naveo da je danski povjerenik "iznio primjedbu na neuobičajeno oštar način prema standardima Kolegija" tijekom rasprave o ključnom okolišnom dosjeu.

Sastanci cijelog Kolegija u novoj godini nisu neuobičajeni i redovita su praksa još od 2010., rekla je Podestà. Međutim, taj sastanak uključuje sesiju izričito posvećenu pronalaženju boljih radnih metoda i sprječavanju da razlike u mišljenjima među povjerenicima izmaknu kontroli.

Opisi sastanka razlikuju se – jedan ga je dužnosnik nazvao "razgovorima", a ne formalnom team-building vježbom, dok ga je drugi opisao kao "radnu skupinu posvećenu radnim metodama".

Raste nezadovoljstvo

Više kabineta sve je nezadovoljnije zbog toga što dokumenti stižu samo nekoliko sati prije sastanaka Kolegija, kasno navečer, vikendom ili uoči predstavljanja zakonodavnih prijedloga.

"To nam onemogućuje profesionalan rad", rekao je jedan dužnosnik. "Naravno da se izvanredne situacije događaju, ali to ne može biti pravilo."

Nezadovoljstvo je kulminiralo tijekom predstavljanja dugoročnog proračunskog plana EU-a prošlog srpnja kada su službeni iznosi navodno podijeljeni povjerenicima tek nekoliko sati prije same prezentacije.

Prema dužnosnicima bliskima kabinetu Ursule von der Leyen, kasna dostava proračunskih brojki opravdavana je kao taktika sprječavanja curenja informacija. No takav je pristup samo produbio iritaciju unutar Kolegija.

"U Kolegiju ima puno više unutarnjih sukoba nego što bi se moglo pomisliti", rekao je jedan dužnosnik Komisije.

Neki od tih sukoba odražavaju stvarne razlike u mišljenjima, ali su pojačani snažno centraliziranim sustavom u kojem mnoge odluke moraju dobiti odobrenje s 13. kata Berlaymonta, gdje se nalazi kabinet Ursule von der Leyen.

Jørgensen i Ribera nisu jedini pod pritiskom. Napetosti su se pojavile i između izvršnog potpredsjednika Stéphanea Séjournéa i povjerenika za zdravstvo Olivéra Várhelyija, osobito o Aktu o biotehnologiji.

Dužnosnici Komisije kažu da su napetosti između izvršnih potpredsjednika i ostalih povjerenika gotovo ugrađene u sustav. Izvršni potpredsjednici trebali bi koordinirati i nadzirati rad drugih, dok su prema pravu EU-a svi povjerenici formalno jednaki. Ta nejasnoća, rekao je jedan dužnosnik, podnošljiva je u dobrim danima, ali ne pomaže kada se strasti uzburkaju.