Umro zloglasni četnički vojvoda koji je širio teror tijekom opsade Sarajeva: Oglasio se Milorad Dodik

Slavko Aleksić, zloglasni četnički vojvoda i vođa paravojne formacije "Novosarajevski četnički odred", umro je jutros u Trebinju.

Spomenuta postrojba sudjelovala je u opsadi Sarajeva tijekom koje je poginulo 10.000 ljudi, piše Klix.ba.

Aleksić je u javnosti ostao upamćen kao jedno od najspornijih imena iz razdoblja agresije na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno zbog uloge koju je imao tijekom opsade Sarajeva, ali i zbog aktivnosti kojima je bio povezan nakon završetka rata.

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće. Veći dio života proveo je u Sarajevu, gdje je studirao pravo i radio u pošti. Od 1990. godine, uključuje se u formiranje četničkog pokreta u glavnom gradu BiH, a s izbijanjem rata preuzima zapovjedanje nad "Novosarajevskim četničkim odredom".

Formacije pod njegovim zapovjedništvom djelovale su na linijama razgraničenja i bile su poznate po napadima na civilno stanovništvo, što je dodatno pojačavalo strah i nesigurnost među Sarajlijama tijekom višegodišnje opsade. Brojna svjedočenja civila i navodi iz različitih izvještaja povezivali su njegove jedinice s teroriziranjem stanovništva i drugim teškim kršenjima ratnog prava, iako Aleksić nikada nije pravno procesuiran pred domaćim ili međunarodnim sudovima.

Nakon rata, Aleksić se povukao na područje istočne Hercegovine, uglavnom u šumske predjele oko Bileće. Ostao je politički i ideološki aktivan kroz četničke i ravnogorske organizacije.

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik oglasio se na X-u u povodu smrti četnika i nazvao ga hrabrim i časnim borcem.

Данас нас је напустио војвода Славко Алексић, велики патриота, који је оставио неизбрисив траг у историји српског народа. Човјек који је своју дужност обављао часно, одговорно и посвећено.



"Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki domoljub koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti srpskog naroda. Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i predano. Slavko Aleksić ostat će upamćen kao iznimno hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu. U ovim tužnim trenucima upućujem izraze najdublje sućuti obitelji, suborcima i prijateljima. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i domovinu", tužan je Dodik.