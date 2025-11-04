Umro bivši najmoćniji američki potpredsjednik

Dick Cheney, mozak američke invazije na Irak 2003., koga povjesničari smatraju jednim od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj povijesti, umro je u dobi od 84 godine, priopćila je njegova obitelj u utorak.

Cheney je umro u ponedjeljak navečer od komplikacija upale pluća te srčanih i krvožilnih bolesti, podijelila je njegova obitelj u izjavi.

Republikanac, bivši član Zastupničkog doma za Wyoming i ministar obrane, već je bio važan igrač u saveznoj prijestolnici Washingtonu kada ga je tadašnji guverner Teksasa George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, na kojima je Bush kasnije pobijedio.

Kao potpredsjednik od 2001. do 2009., Cheney se snažno borio za proširenje predsjedničke moći, smatrajući da je krenula erodirati sa skandalom Watergate koji je s dužnosti zbacio Richarda Nixona. Također je proširio značaj ureda potpredsjednika okupivši tim za nacionalnu sigurnost koji je često služio kao vlastito središte moći unutar vlade.

Sukobio se s nekoliko visokih Bushovih savjetnika

Cheney je bio snažan zagovornik invazije na Irak 2003. i bio je među najglasnijim dužnosnicima Bushove administracije koji su upozoravali na opasnost od navodnih iračkih zaliha oružja za masovno uništenje. Takvo oružje nije pronađeno.

Sukobio se s nekoliko visokih Bushovih savjetnika, uključujući državne tajnike Colina Powella i Condoleezzu Rice, te je branio "pojačane" tehnike ispitivanja osumnjičenika za terorizam koje su uključivale simulaciju utapanja i lišavanje sna. Odbor za obavještajne poslove američkog Senata i posebnog izvjestitelja UN-a za borbu protiv terorizma i za ljudska prava kao i mnogi drugi okarakterizirali su te tehnike "mučenjem".

Njegova kći Liz Cheney također je postala utjecajna republikanska zastupnica, također u Zastupničkom domu, ali je izgubila mjesto nakon što se usprotivila republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu i glasala za njegov opoziv nakon napada njegovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. Njezin otac složio se s njom i rekao da će 2024. glasati za demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris.

"U 248-godišnjoj povijesti naše nacije nikada nije postojala osoba koja je veća prijetnja našoj republici od Donalda Trumpa", rekao je čovjek koji je dugo bio neprijatelj ljevice.

Cheneyja su veći dio života mučili srčani problem. Prvi srčani udar pretrpio je u dobi od 37 godina. Srce mu je transplantirano 2012. godine.

Cheney i ministar obrane Donald Rumsfeld, kolege tijekom Nixonova mandata, bili su najglasniji zagovornici invazije na Irak u ožujku 2003. godine.

U pripremi za rat, Cheney je sugerirao da bi mogle postojati veze između Iraka i Al-Kaide te napada na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. Komisija za napade 11. rujna kasnije je opovrgnula ovu teoriju.

Cheney je predviđao da će američke snage u Iraku biti "dočekane kao osloboditelji" te da će raspoređivanje snaga "ići relativno brzo... nekoliko tjedana, a ne mjeseci".

Iako nije pronađeno oružje za masovno uništenje, Cheney je u kasnijim godinama inzistirao da je invazija bila ispravna odluka na temelju tadašnjih obavještajnih podataka i uklanjanja iračkog predsjednika Sadama Huseina s vlasti.

Više od deset godina ranije, kao ministar obrane pod predsjednikom Georgeom H.W. Bushom, Cheney je vodio američku vojnu operaciju protjerivanja iračke okupacijske vojske iz Kuvajta u prvom Zaljevskom ratu.

Poticao je Busha starijeg da zauzme beskompromisan stav protiv Iraka nakon što je Sadam Husein poslao svoje snage u okupaciju Kuvajta u kolovozu 1990.

No tada Cheney još nije podržao invaziju na Irak, smatrajući da će Sjedinjene Države morati djelovati same i da će se situacija pretvoriti u kaos.