Nezapamćena akcija ukrajinske tajne službe! Nasamarili Ruse i izvukli ogroman novac: "Dobro došao u život"

Ukrajinska vojna obavještajna služba izvela je neobičnu operaciju kojom je obmanula ruske službe i okrenula njihovu vlastitu nagradu protiv njih.

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) lažirala je smrt Denisa Kapustina, zapovjednika Ruskoga dobrovoljačkog korpusa (RDK), te pritom preuzela novčanu nagradu koju su za njegovo ubojstvo raspisale ruske obavještajne službe, otkrio je 1. siječnja šef HUR-a Kirilo Budanov.

"Dobro došao natrag u život", poručio je Budanov u videu objavljenom na Telegramu čestitajući Kapustinu i obavještajnom timu koji je sudjelovao u operaciji.

Objava dolazi nakon izvješća od 27. prosinca u kojima se tvrdilo da je Kapustin, poznat i pod ratnim imenom "White Rex", poginuo tijekom borbene misije u Zaporiškoj oblasti. HUR je u priopćenju naveo da su ti izvještaji bili dio složene specijalne operacije čiji je cilj bio obmanuti ruske obavještajne službe, piše Kyiv Independent.

Ruske službe, prema navodima HUR-a, ranije su naredile Kapustinovu likvidaciju te za njegovo ubojstvo raspisale nagradu od 500.000 dolara.

"Naša je strana također pribavila sredstva koja su ruske obavještajne službe namijenile za izvršenje ovog zločina", rekao je u videu zapovjednik specijalne jedinice Timur obraćajući se Budanovu.

Prema njegovim riječima, Kapustin se trenutačno nalazi na teritoriju Ukrajine. Budanov ga je osobno dočekao tijekom brifinga.

"Prije svega, gospodine Denis, čestitam vam na povratku u život. To je uvijek zadovoljstvo. Drago mi je što je novac namijenjen vašem ubojstvu iskorišten za potporu našoj borbi", rekao je Budanov.

Kapustin je poručio da njegova privremena odsutnost nije utjecala na operativne sposobnosti postrojbe te da je spreman nastaviti zapovijedati RDK-om.

"Moja privremena odsutnost nije utjecala na kvalitetu ni uspjeh borbenih misija. Spreman sam vratiti se u zonu operacija i nastaviti zapovijedati RDK-om", izjavio je.

Ruski dobrovoljački korpus pod Kapustinovim vodstvom sudjelovao je u prekograničnim upadima na teritorij Rusije, uključujući Belgorodsku i Kursku oblast, tijekom 2023. i 2024. godine.

Postrojba djeluje zajedno s drugim protukremljskim ruskim formacijama povezanima s ukrajinskim obrambenim i sigurnosnim strukturama, poput Legije slobode Rusije i Sibirske bojne.

Ovo je drugi poznati slučaj u kojem su proukrajinske osobe lažirale vlastitu smrt na štetu Moskve. U svibnju 2018. godine ruski novinar Arkadij Babčenko, poznat po protivljenju režimu predsjednika Vladimira Putina, lažirao je vlastito ubojstvo uz pomoć Ukrajinske sigurnosne službe (SBU).

Babčenko se nekoliko dana kasnije pojavio na konferenciji za novinare u Kijevu, u sklopu koordinirane operacije prikupljanja dokaza nakon saznanja da su ruski operativci planirali stvarni atentat na njegov život.