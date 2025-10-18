Vraćena tijela otkrila brutalno izraelsko zlostavljanje, od grupnog silovanja do spaljivanja: "To su zločini koji se ne mogu sakriti, tretirani su poput životinja"

Većina tijela mrtvih Palestinaca koje je Izrael predao ostala je neidentificirana. Vraćena su u Gazu s brojevima umjesto imena, ostavljajući članove obitelji nestalih Palestinaca da očajnički pretražuju fotografije tijela u nadi da će prepoznati svoje voljene.

Međutim, na tijela se jedna stvar odmah može vidjeti – ti su ljudi prije smrti bili mučeni. Da se to događa potvrdili su i palestinski zatvorenici koje je Izrael pustio na slobodu u sklopu dogovora o prekidu vatre u Gazi, kojim su oslobođeni i izraelski taoci.

Izvještaji o mučenju palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima godinama su uobičajeni, a od početka izraelskog rata protiv Gaze postali su još češći – neki izraelski političari čak su branili takvu praksu.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, najmanje 75 palestinskih zatvorenika umrlo je u izraelskim zatvorima od 7. listopada 2023. godine, kada je Hamas napao Izrael.

Jedan posebno zabilježen slučaj zlostavljanja bio je grupno silovanje palestinskog zatvorenika u zloglasnom pritvorskom centru Sde Teiman u Izraelu prošle godine. Video pokazuje kako izraelski čuvari koriste štitove da sakriju kameru prije nego što siluju žrtvu, koja je nakon toga ostala nepokretna, izvijestili su izraelski mediji.

Zastrašujuće stanje tijela

Stanje tijela koja je Izrael vratio u Gazu bilo je zastrašujuće. Forenzički timovi koji su ih pregledali rekli su da su tijela pokazivala znakove fizičkog zlostavljanja, naveli su medicinski izvori za Al Jazeeru.

Neka tijela imala su odsječene udove ili izbijene zube, dok su neka bila spaljena, priopćilo je u srijedu palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi.

"Zločini koji se ne mogu sakriti. Ovako su vraćena tijela zatvorenika iz Gaze – s povezima na očima, svezana poput životinja i s vidljivim znakovima teškog mučenja i spaljivanja", napisao je na društvenim mrežama doktor Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva.

"Nisu umrli prirodnom smrću – pogubljeni su dok su bili vezani, ratni zločin koji zahtijeva hitnu međunarodnu istragu i odgovornost počinitelja", dodao je.

Naji Abbas, direktor odjela za zatvorenike i zatočenike organizacije Liječnici za ljudska prava Izraela, rekao je da njegova organizacija nije iznenađena stanjem tijela koja su vraćena.

"Zabilježili smo stotine slučajeva mučenja i smrti u izraelskom zatvorskom sustavu, desetke Palestinaca koji su ubijeni, pretučeni do smrti ili umrli nakon što im je mjesecima uskraćeno liječenje", naveo je.

Jedna obdukcija koju je organizacija napravila pokazala je tragove nasilja na tijelu čak osam mjeseci nakon smrti.

"To su dokumentirani slučajevi tijela zatočenika s jasnim znakovima mučenja i brutalnog vezivanja prije smrti, a ipak se o tome ne govori na svim televizijama i u svim novinama", ustvrdio je Abbas.

Međunarodni odbor Crvenog križa, koji koordinira prijenos palestinskih i izraelskih zatočenika, za nije komentirao stanje tijela, ali je naveo da je fokus njegova osoblja bio na "dostojanstvenom prijenosu posmrtnih ostataka".

Izraelska vojska i zatvorska služba nisu odgovorile na zahtjev za komentar.