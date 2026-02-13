Obavijesti Foto Video Pretražite
POGINUO MLADIĆ

Tragedija kakva se ne pamti: Uhićen vozač tramvaja smrti u Sarajevu

13. veljače 2026.
Nesreća u Sarajevu - 2
Nesreća u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
U stravičnoj nesreći poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, a četvero ljudi je teško ozlijeđeno, među kojima i djevojka kojoj su morali amputirati nogu.
  1. Dijana, Split
    Država priprema novo "oružje"

    Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
  2. Provjereno: Doktorica ovisnica
    DONOSI PROVJERENO

    Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
  3. Marko Glišić i Dragan Pavlović
    Loznica tuguje

    Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
