Trump sretan zbog suspenzije poznatog voditelja: "Rekao je užasnu stvar o ubijenom Kirku i nije talentiran"

Samo nekoliko dana nakon što je dobio svoj četvrti Emmy popularni američki voditelj kasnonoćne emisije Jimmy Kimmel je suspendiran. Kritizirao je posljedice ubojstva Charlieja Kirka te ismijao predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Točnije, njegovo brzo mijenjanje teme kada su ga pitali za ubojstvo.

"Kako ste vi posljednjih dana s obzirom na ubojstvo?", pitali su novinari Trumpa, na što je on odgovorio: "Dobro sam. I, usput, upravo tamo vidite sve kamione. Upravo su počeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću, što je nešto što, kao što znate, pokušavaju dobiti već oko 150 godina."



"Ovako odrasla osoba ne tuguje za ubojstvom nekoga koga je zvao prijateljem, ovako četverogodišnjak tuguje za zlatnom ribicom", prokomentirao je Kimmel.

Suspenzija je oduševila predsjednika Amerike. Kimmel je drugi poznati voditelj koji ga je kritizirao, te ostao bez posla otkako se Trump vratio u Bijelu kuću. Iduće godine trebalo bi se prekinuti emitiranje emisije Stephena Colberta. CBS ističe, zbog financijskih razloga.

​​"Jimmy Kimmel je otpušten jer je imao lošu gledanost više od svega ostalog, i rekao je užasnu stvar o velikom gospodinu Charliju Kirku. A Jimmy Kimmel nije talentirana osoba. Imao je jako lošu gledanost i trebali su ga otpustiti davno. Dakle, znate, možete to nazvati slobodom govora ili ne. Otpušten je zbog nedostatka talenta", rekao je Trump.

Otkaze i suspenzije doživjeli su i brojni Amerikanci na sveučilištima i vojsci. Razlog - komentari na društvenim mrežama povezani s ubojstvom Charlija Kirka. Jeste li u Americi zaštićeni od otkaza zbog svojih političkih stavova i je li prvi amandman američkog ustava ugrožena, pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Koprivnjaka.