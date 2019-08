Šest osoba je ozlijeđeno tijekom prolaska tornada na jugozapadu Luksemburga, koji je izazvao materijalne štete, prema privremenoj procjeni vatrogasaca.

Vjetar je puhao u naletima do 129 km /h, prema meteorološkoj službi.

Tornado je oko 17:30 sati zahvatio Bascharage i Petange, mjesta na jugozapadu zemlje koja graniče s Belgijom i francuskim gradom Longwy.

Stotinjak stanovnika je pretrpjelo štete, rekao je gradonačelnik Petanche Pierre Mellina, prenose tamošnji mediji. Prema snimkama vjetar je isčupao stabla, neki automobili su oštećeni, a ceste blokirane.

Neke ceste su poplavljene i zakrčene nanosima. Željeznički promet između grada Luxembourga i Longwya je također otežan, obznanile su luksemburške željeznice,

Dovod električne energije je preventivno prekinut u nekim ulicama zahvaćenih mjesta, rekli su vatrogasci.

Sličnbe su pojave zabilježene i u Amsterdamu. (I.D. / Hina)

Spectacular view of a waterspout/ vortex in #Amsterdam, Netherlands this evening 9th of August! Video by Sam Wokke #severeweather #Tornado #extremeweather pic.twitter.com/IYWRolPgLV