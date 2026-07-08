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Nestao zrakoplov s posadom: Pokrenuta velika potraga

PišeV. S., 08. srpnja 2026. @ 10:08 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
U tijeku je potraga za nestalim zrakoplovom. Na terenu su i mornarica i zrakoplovstvo.
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UZ PAKISTANSKU OBALU
Nestao zrakoplov s posadom: Pokrenuta velika potraga
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