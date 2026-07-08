Nestao zrakoplov s posadom: Pokrenuta velika potraga

Teretni zrakoplov s pet članova posade nestao je kod obale Karachija, grada u Pakistanu. Pokrenuta je velika operacija potrage.

Boeing 737, koji je bio na putu za Karachi iz Sharjaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, brzo se spustio i izgubio kontakt s kontrolorima leta u utorak u 21:21 po lokalnom vremenu, priopćila je pakistanska zračna uprava.

Zrakoplov je prijavio problem s navigacijskim sustavom nekoliko minuta prije spuštanja, prenosi BBC.

Zrakoplovom je upravljala tvrtka K2 Airways, privatna teretna zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Karachiju.

U izjavi u srijedu K2 Airways identificirao je pet članova posade u zrakoplovu i rekao da "u potpunosti surađuje s Pakistanskom upravom za civilno zrakoplovstvo i drugim vladinim agencijama".

"Nastavljamo se iskreno moliti za sigurnost svojih kolega", stoji u izjavi.

Prema preliminarnim podacima platforme za praćenje leta Flightradar24, avion je naglo promijenio visinu prije strmog spuštanja.

Razne agencije, uključujući mornaricu i zrakoplovstvo, raspoređene su u potragu za nestalim zrakoplovom, priopćila je uprava zračne luke.