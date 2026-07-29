Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
POLITIČKE IGRE

Srpska vlada preživjela glasanje, Vučić i njegovi usklađuju datum prijevremenih izbora

PišeHina, 29. srpnja 2026. @ 21:50 komentari
Ilustracija/Aleksandar Vučić
Ilustracija/Aleksandar Vučić Foto: Cropix
Za prijedlog koji su parlamentu uputila 62 oporbena zastupnika glasalo je njih 40, Vladu je podržalo 135 zastupnika vladajuće kolacije, a jedan je bio suzdržan.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Ivan Kaštelan i Ivan Vučić - 2
    NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

    Uhvatio je vandala iz Međugorja, a onda mu je stigla ponuda: "Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se"
  2. Damijan Jevtović i Ivan Cizelj - 4
    TRAGIČAN ISHOD

    Ravnatelj Zoološkog otkrio detalje potresne vijesti: "Usmrtio ju je praktički na licu mjesta..."
  3. Sanja Vištica i dr. Filip Đerke - 1 6:16 5
    FILIP ĐERKE

    Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Pucnjava na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom ispalio više hitaca, gosti bara bježali u panici
INCIDENT U SARAJEVU
Pucnjava na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom ispalio više hitaca, gosti bara bježali u panici
U njemačkoj spilji pronađene ptice od bjelokosti stare 40.000 godina
staro 40.000 godina
Arheolozi oduševljeni: "Ovo je pronalazak godine"
Jeckov u Glini: "Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota"
Dragana Jeckov
Komemoracija u Glini: "Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota"
Cijeli dan hvatali prekršitelje na moru, evo koliko su naplatili kazni
"SIGURNA PLOVIDBA 2026."
Cijeli dan hvatali prekršitelje na moru, evo koliko su naplatili kazni
Srpska vlada preživjela glasanje, Vučić i njegovi usklađuju datum prijevremenih izbora
POLITIČKE IGRE
Srpska vlada preživjela glasanje, Vučić i njegovi usklađuju datum prijevremenih izbora
Trump i Netanyahu razgovarali o svim opcijama prema Iranu, uključujući vojni napad
DETALJI SASTANKA
Procurilo o čemu su razgovarali Trump i Netanyahu: "Razmotrili su tri mogućnosti"
Lav usmrtio lavicu u zagrebačkom Zoološkom vrtu
TRAGIČAN ISHOD
Ravnatelj Zoološkog otkrio detalje potresne vijesti: "Usmrtio ju je praktički na licu mjesta..."
Dubrovčanin ponudio Ivanu Vučiću besplatno ljetovanje
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Uhvatio je vandala iz Međugorja, a onda mu je stigla ponuda: "Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se"
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje 6:16 5
FILIP ĐERKE
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
Iza zaključanih vrata pronašli 16 djece u nezamislivim uvjetima: "Izgledali su gotovo divlje"
Kuća užasa u SAD-u
Iza zaključanih vrata pronašli 16 djece u nezamislivim uvjetima: "Izgledali su gotovo divlje"
Raste broj žrtava opasne bolesti: Preminula šesta osoba, vlasti otkrile što je izazvalo epidemiju
Epidemija u Americi
Raste broj žrtava opasne bolesti: Preminula šesta osoba, vlasti otkrile što je izazvalo epidemiju
Izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
MATEŠIN NASLJEDNIK
Izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Mještanin ulovio vandala koji je oskvrnuo kip u Međugorju 9
STRAH JE BIO PRISUTAN
Ispovijest Ivana koji je ulovio vandala iz Međugorja: "Ovo je stalno ponavljao"
Kaos na slovenskoj autocesti trajao čak 11 sati zbog 22 tone svinjskih polovica: "Nitko nije odgovarao na pozive" 4
unutarnja istraga
22 tone svinjskih polovica rasulo se po autocesti u susjedstvu, kaos je trajao satima: "Nitko se nije javljao"
Lav usmrtio lavicu u zagrebačkom Zoološkom vrtu 4
TRAGIČAN ISHOD
Ravnatelj Zoološkog otkrio detalje potresne vijesti: "Usmrtio ju je praktički na licu mjesta..."
Upozorenje njemačkih medija: Na hrvatskim plažama vrebaju kradljivci, policija objavila savjete za turiste 3
LOŠA REKLAMA
Nijemci poslali upozorenje svojim turistima u Hrvatskoj: Policija objavila što nipošto ne smijete raditi na plaži
Nova procjena Pentagona: Kina do 2030. sprema više od 1000 operativnih nuklearnih balističkih projektila 3
Sila ili supersila?
Zastrašujući razmjer kineskog nuklearnog arsenala: Peking gradi neuništivu nuklearnu silu nove generacije
Rekordno nizak vodostaj Drave otkrio prizore koji oduzimaju dah 18 3
šetnja dnom rijeke
FOTO Rekordno nizak vodostaj Drave otkrio prizore koji oduzimaju dah
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dubrovčanin ponudio Ivanu Vučiću besplatno ljetovanje
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Uhvatio je vandala iz Međugorja, a onda mu je stigla ponuda: "Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se"
Lav usmrtio lavicu u zagrebačkom Zoološkom vrtu
TRAGIČAN ISHOD
Ravnatelj Zoološkog otkrio detalje potresne vijesti: "Usmrtio ju je praktički na licu mjesta..."
Iza zaključanih vrata pronašli 16 djece u nezamislivim uvjetima: "Izgledali su gotovo divlje"
Kuća užasa u SAD-u
Iza zaključanih vrata pronašli 16 djece u nezamislivim uvjetima: "Izgledali su gotovo divlje"
show
Kylian Mbappé slobodne dane provodi na luksuznoj jahti u Porto Cervu 6:37 27
uhvaćeni zajedno!
Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet
Preminuo poznati francuski DJ Kavinsky
nastupao na olimpijskima
Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku
Joško Gvardiol na Instagramu objavio prvu fotografiju s djevojkom Lu 0:29 31
i to posebnim povodom!
Joško Gvardiol na Instagramu objavio prvu fotografiju s djevojkom
zdravlje
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Istraživanje na 355.000 odraslih osoba
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Magnezij u probavi: Zašto ima važnu, ali nedovoljno prepoznatu ulogu?
Pokrovitelj Donat
Magnezij u probavi: Zašto ima važnu, ali nedovoljno prepoznatu ulogu?
Probiotici, prebiotici i postbiotici: U čemu je razlika i zašto su sva tri važna za crijeva?
pokrovitelj donatural
Probiotici, prebiotici i postbiotici: U čemu je razlika i zašto su sva tri važna za crijeva?
zabava
Skokom u Mostaru oduševio cijeli svijet: "Svaka čast, legendo!"
Wow!
Skokom u Mostaru oduševio cijeli svijet: "Svaka čast, legendo!"
Prizor iz Rovinja iznenadio promatrače: "Ako Japan živi u 2050. godini, onda Rovinj živi u 2100."
Što kažete?
Prizor iz Rovinja iznenadio promatrače: "Ako Japan živi u 2050. godini, onda Rovinj živi u 2100."
Mislili da im medvjedić pokušava provaliti u auto, a onda su shvatili da je situacija puno ozbiljnija
Čovječe...
Mislili da im medvjedić pokušava provaliti u auto, a onda su shvatili da je situacija puno ozbiljnija
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Veliki preokret: Hajduk dobio (ne)očekivano pojačanje uoči gostovanja na Cipru
Stigao na vrijeme
Veliki preokret: Hajduk dobio (ne)očekivano pojačanje uoči gostovanja na Cipru
Tuga u hrvatskom nogometu: U 27. godini preminuo bivši igrač Croatije iz Zmijavaca
počivao u miru
Tuga u hrvatskom nogometu: U 27. godini preminuo bivši igrač Croatije iz Zmijavaca
Posljednji sati pregovora: Diomandé sve bliže Real Madridu
Završna točka
Veliki transfer trese Madrid: Real istresao milijune i dovodi veliko pojačanje
tv
Daleki grad: Nije ju uspio pronaći, ali da je, odmah bi ju oženio 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije ju uspio pronaći, ali da je, odmah bi ju oženio
Nasljednik: Ne može vjerovati da stvarno razgovara s njime 0:55
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ne može vjerovati da stvarno razgovara s njime
Daleki grad: Pokušala ga je podsjetiti na veliku ljubav koju su imali
DALEKI GRAD
Pokušala ga je podsjetiti na veliku ljubav koju su imali
putovanja
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera 4
Meka za ronioce
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Još niste rezervirali ljetovanje? Tri odlične ponude za kolovoz na Jadranu 10
Crno jaje
Još niste rezervirali ljetovanje? Tri odlične ponude za kolovoz na Jadranu
novac
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Zapljena jahti ruskih oligarha doživjela fijasko
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Brend ambasador
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Ana Uršula Najev u wedge sandalama i kratkoj haljinici 4
Šarmantno izdanje
Ana Uršula Najev: Sandale koje prkose trendi modelima, a baš dobro idu uz kratku haljinu
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait 7
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Istraživanje na 355.000 odraslih osoba
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
sve
Veliki preokret: Hajduk dobio (ne)očekivano pojačanje uoči gostovanja na Cipru
Stigao na vrijeme
Veliki preokret: Hajduk dobio (ne)očekivano pojačanje uoči gostovanja na Cipru
Ana Uršula Najev u wedge sandalama i kratkoj haljinici 4
Šarmantno izdanje
Ana Uršula Najev: Sandale koje prkose trendi modelima, a baš dobro idu uz kratku haljinu
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera 4
Meka za ronioce
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene