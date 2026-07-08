Trump ublažio retoriku prema Meloni: Draga je osoba, ali...

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je donekle ublažio retoriku koju je posljednjih dana koristio prema talijanskoj premijerki Giorgii Meloni, pa ju je nazvao "dragom osobom". No, ipak ju je kritizirao da nije pomogla SAD-u u sukobu s Iranom.

Meloni se prethodno smatrala bliskim Trumpovim saveznikom, no prijateljstvo se raspalo prošloga mjeseca nakon što je Trump talijanskoj televiziji rekao da ga je Meloni molila da se fotografiraju zajedno na samitu G7 u Francuskoj. Talijanska premijerka demantirala je tu tvrdnju te je optužila Trumpa da je izmislio cijelu priču.

Sukobili se i zbog pape Lava XIV.

Prethodno su se sukobili zbog Trumpova odnosa prema papi Lavu XIV. jer je Meloni javno kritizirala verbalni sukob između Bijele kuće i Svete stolice. Trump je na njezinu reakciju odgovorio optužbom da je Italija odbila pomoći SAD-u da za pomorski promet otvori Hormuški tjesnac.

"Odbila se uključiti i to je malo pokvarilo moj odnos s njom. Ali, sviđa mi se i zapravo mislim da je draga osoba, no ipak mislim da je pogriješila", rekao je Trump novinarima u Turskoj na samitu NATO-a u utorak, piše agencija Reuters.

Odbijanje pomoći o kojem Trump priča je zapravo uskraćivanje dozvole američkim avionima da slijeću u vojnu bazu na Siciliji prije odlaska u borbene aktivnosti na Bliskom istoku, zato što SAD nije prethodno tražio dozvolu za to od vlade u Rimu.

Uvrede na društvenim mrežama

Svega dva dana prije početka samita u Ankari, Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio uvredljiv komentar u kojem je, uz fotografiju sebe i Meloni, napisao "Potrebna zabrana prilaska".

Iako je Trump u svom drugom mandatu kritizirao mnoge svjetske lidere, uključujući i njemačkog kancelara Friedricha Merza, također zbog neslaganja oko rata u Iranu, sukob s Meloni je bio bolan udarac za talijansku premijerku, koja je od početka pokušavala dogovoriti čvršći savez s njim na temelju sličnih desnih politika. Tako je ona bila jedini europski lider koji je nazočio Trumpovoj inauguraciji 2025.