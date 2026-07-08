Trump ublažio retoriku prema Meloni: Draga je osoba, ali...

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je donekle ublažio retoriku koju je posljednjih dana koristio prema talijanskoj premijerki Giorgii Meloni, pa ju je nazvao "dragom osobom". No, ipak ju je kritizirao da nije pomogla SAD-u u sukobu s Iranom.
Meloni se prethodno smatrala bliskim Trumpovim saveznikom, no prijateljstvo se raspalo prošloga mjeseca nakon što je Trump talijanskoj televiziji rekao da ga je Meloni molila da se fotografirajuzajednona samitu G7 u Francuskoj. Talijanska premijerka demantirala je tu tvrdnju te je optužila Trumpa da je izmislio cijelu priču.
Sukobili se i zbog pape Lava XIV.
Prethodno su se sukobili zbog Trumpova odnosa prema papi Lavu XIV. jer je Meloni javno kritizirala verbalni sukob između Bijele kuće i Svete stolice. Trump je na njezinu reakciju odgovorio optužbom da je Italija odbila pomoći SAD-u da za pomorski promet otvori Hormuški tjesnac.
"Odbila se uključiti i to je malo pokvarilo moj odnos s njom. Ali, sviđa mi se i zapravo mislim da je draga osoba, no ipak mislim da je pogriješila", rekao je Trump novinarima u Turskoj na samitu NATO-a u utorak, piše agencija Reuters.
Odbijanje pomoći o kojem Trump priča je zapravo uskraćivanje dozvole američkim avionima da slijeću u vojnu bazu na Siciliji prije odlaska u borbene aktivnosti na Bliskom istoku, zato što SAD nije prethodno tražio dozvolu za to od vlade u Rimu.
Uvrede na društvenim mrežama
Svega dva dana prije početka samita u Ankari, Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio uvredljiv komentar u kojem je, uz fotografiju sebe i Meloni, napisao "Potrebna zabrana prilaska".
Iako je Trump u svom drugom mandatu kritizirao mnoge svjetske lidere, uključujući i njemačkog kancelara Friedricha Merza, također zbog neslaganja oko rata u Iranu, sukob s Meloni je bio bolan udarac za talijansku premijerku, koja je od početka pokušavala dogovoriti čvršći savez s njim na temelju sličnih desnih politika. Tako je ona bila jedini europski lider koji je nazočio Trumpovoj inauguraciji 2025.