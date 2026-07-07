Incident u Sjevernom moru: Ruski zrakoplov opasno se približio britanskom nosaču zrakoplova

Redovita operacija NATO-a u Norveškom moru, nazvana "Firecrest", bila je poprište incidenta 2. srpnja 2026. godine, kada se ruski mornarički ophodni zrakoplov Tu-142MK Bear-F približio britanskom nosaču zrakoplova HMS Prince of Wales. Ruski zrakoplov nije odgovorio na ponovljene pozive putem međunarodnih radijskih frekvencija, dok je u blizini borbene skupine pod vodstvom britanske ratne mornarice ispuštao desetke sonarnih plutača.
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Dva borbena zrakoplova F-35B Lightning poletjela su s britanskog nosača zrakoplova, presrela ruski zrakoplov i pratila ga sve dok nije napustio područje.
Zabrinutost oko sonarnih plutača
Ministarstvo obrane Velike Britanije ponašanje ruskog zrakoplova opisalo je kao "nesigurno i neprofesionalno". Iako ruski zračni, površinski i podmorski kapaciteti redovito prate NATO-ove operacije u toj regiji, blizina preleta i nastavak uporabe sonarnih plutača ukazivali su na odlučnije djelovanje ruske strane, nego što je uobičajeno.
Sonarne plutače koriste hidrofone za otkrivanje podvodnih zvukova, prvenstveno radi pronalaženja podmornica. Međutim, mogu služiti i za prikupljanje akustičkih podataka o NATO-ovim ratnim brodovima, što bi Rusiji moglo pomoći u poboljšanju djelovanja njezinih podmorničkih snaga. Nisu objavljene službene informacije o sudbini ispuštenih sonarnih plutača nakon odlaska ruskog zrakoplova, no njihovo bi prikupljanje NATO-u omogućilo uklanjanje moguće prijetnje i analizu njihovih sposobnosti, piše portal The Aviationist.
Zanimljiva slučajnost
Portal Politico prvi je izvijestio o incidentu između ruskog zrakoplova i ratnog broda HMS Prince of Wales, na kojem je u tom trenutku boravio britanski državni tajnik za obranu Dan Jarvis. Tijekom posjeta objavio je da su F-35B zrakoplovi s nosača prvi put tijekom raspoređivanja na brodu preuzeli zadaće NATO-ove zračne ophodnje.
"Bila mi je čast posjetiti naše raspoređeno osoblje koje provodi operacije koje pomažu u zaštiti naše zemlje i naših saveznika. Živimo u sve opasnijem i neizvjesnijem vremenu, a upravo ovakva raspoređivanja, uz potporu saveznika i partnera, uključujući Island, jačaju naše odvraćanje i obranu u sklopu NATO-a", rekao je Jarvis.
Operacija Firecrest se nastavlja
Operacija Firecrest započela je u svibnju 2026. godine s nosačem HMS Prince of Wales, razaračem HMS Duncan i brodom za opskrbu RFA Tidespring. Vježbe su uključivale obranu od simuliranih rojeva projektila i brzih napadačkih plovila tijekom vježbe Tamber Shield, nakon čega je uslijedilo uvježbavanje protupodmorničkog ratovanja u sklopu vježbe Dynamic Mongoose zajedno sa Stalnom pomorskom skupinom NATO-a 1 (SNMG1).
Osim zrakoplova F-35B naoružanih projektilima AIM-120 AMRAAM i AIM-132 ASRAAM, britanski nosač zrakoplova koristi i helikoptere Merlin HM2 koji mogu otkrivati podmornice pomoću sonobova ili uranjajućeg sonara te ih napadati torpedima Sting Ray.
Presretnuti ruski zrakoplov, registarske oznake RF-34059 i naziva Jurij Malinin, pripada ograničenoj ruskoj floti zrakoplova Tu-142, čija je uloga usporediva s NATO-ovim pomorskim ophodnim zrakoplovima P-8 Poseidon, P-3 Orion i Breguet Atlantique 2.