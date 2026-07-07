Incident u Sjevernom moru: Ruski zrakoplov opasno se približio britanskom nosaču zrakoplova

Redovita operacija NATO-a u Norveškom moru, nazvana "Firecrest", bila je poprište incidenta 2. srpnja 2026. godine, kada se ruski mornarički ophodni zrakoplov Tu-142MK Bear-F približio britanskom nosaču zrakoplova HMS Prince of Wales. Ruski zrakoplov nije odgovorio na ponovljene pozive putem međunarodnih radijskih frekvencija, dok je u blizini borbene skupine pod vodstvom britanske ratne mornarice ispuštao desetke sonarnih plutača.

Dva borbena zrakoplova F-35B Lightning poletjela su s britanskog nosača zrakoplova, presrela ruski zrakoplov i pratila ga sve dok nije napustio područje.

Zabrinutost oko sonarnih plutača

Ministarstvo obrane Velike Britanije ponašanje ruskog zrakoplova opisalo je kao "nesigurno i neprofesionalno". Iako ruski zračni, površinski i podmorski kapaciteti redovito prate NATO-ove operacije u toj regiji, blizina preleta i nastavak uporabe sonarnih plutača ukazivali su na odlučnije djelovanje ruske strane, nego što je uobičajeno.

While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.



The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026

Sonarne plutače koriste hidrofone za otkrivanje podvodnih zvukova, prvenstveno radi pronalaženja podmornica. Međutim, mogu služiti i za prikupljanje akustičkih podataka o NATO-ovim ratnim brodovima, što bi Rusiji moglo pomoći u poboljšanju djelovanja njezinih podmorničkih snaga. Nisu objavljene službene informacije o sudbini ispuštenih sonarnih plutača nakon odlaska ruskog zrakoplova, no njihovo bi prikupljanje NATO-u omogućilo uklanjanje moguće prijetnje i analizu njihovih sposobnosti, piše portal The Aviationist.

Zanimljiva slučajnost

Portal Politico prvi je izvijestio o incidentu između ruskog zrakoplova i ratnog broda HMS Prince of Wales, na kojem je u tom trenutku boravio britanski državni tajnik za obranu Dan Jarvis. Tijekom posjeta objavio je da su F-35B zrakoplovi s nosača prvi put tijekom raspoređivanja na brodu preuzeli zadaće NATO-ove zračne ophodnje.

"Bila mi je čast posjetiti naše raspoređeno osoblje koje provodi operacije koje pomažu u zaštiti naše zemlje i naših saveznika. Živimo u sve opasnijem i neizvjesnijem vremenu, a upravo ovakva raspoređivanja, uz potporu saveznika i partnera, uključujući Island, jačaju naše odvraćanje i obranu u sklopu NATO-a", rekao je Jarvis.

Operacija Firecrest se nastavlja

Operacija Firecrest započela je u svibnju 2026. godine s nosačem HMS Prince of Wales, razaračem HMS Duncan i brodom za opskrbu RFA Tidespring. Vježbe su uključivale obranu od simuliranih rojeva projektila i brzih napadačkih plovila tijekom vježbe Tamber Shield, nakon čega je uslijedilo uvježbavanje protupodmorničkog ratovanja u sklopu vježbe Dynamic Mongoose zajedno sa Stalnom pomorskom skupinom NATO-a 1 (SNMG1).

Osim zrakoplova F-35B naoružanih projektilima AIM-120 AMRAAM i AIM-132 ASRAAM, britanski nosač zrakoplova koristi i helikoptere Merlin HM2 koji mogu otkrivati podmornice pomoću sonobova ili uranjajućeg sonara te ih napadati torpedima Sting Ray.

Presretnuti ruski zrakoplov, registarske oznake RF-34059 i naziva Jurij Malinin, pripada ograničenoj ruskoj floti zrakoplova Tu-142, čija je uloga usporediva s NATO-ovim pomorskim ophodnim zrakoplovima P-8 Poseidon, P-3 Orion i Breguet Atlantique 2.