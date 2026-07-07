Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Tijekom operacije Firecrest

Incident u Sjevernom moru: Ruski zrakoplov opasno se približio britanskom nosaču zrakoplova

Piše B. V., 07. srpnja 2026. @ 11:17 komentari
Ruski zrakoplov Tu-142 u pratnji britanskog F-35B zrakoplova
Ruski zrakoplov Tu-142 u pratnji britanskog F-35B zrakoplova Foto: @DefenceHQ/X
Incident u Norveškom moru pokazao je rastuće napetosti između NATO-a i Rusije nakon najnovijeg incidenta i bliskog susreta ruskog zrakoplova i britanskog nosača zrakoplova.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Belgija - SAD
    postali su hit

    Belgijci brutalno ismijali Trumpa i FIFA-u nakon pobjede: Napisali su samo dvije riječi
  2. Upaljena svijeća
    sportski svijet potresen

    Strašna tragedija: Poginuo kapetan reprezentacije, život izgubila i njegova obitelj
  3. Kći Ive Majoli na eventu u Splitu povodom proslave 250 godina neovisnosti SAD-a - 4 5
    Savršena za ljeto

    Mia Marić: Kći Ive Majoli u bijeloj haljinici koja je oličenje mladenačke elegancije
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tijelo Ukrajinke osumnjičene za postavljanje bombe u Monaku pronađeno kod Kijeva
Bila je na Interpolovoj tjeralici
Misteriozna žena raznijela oligarha i lubavnicu, a sada je i ona pronađena mrtva
Trump je razmišljao o smanjenju broja vojnika u Europi za trećinu kako bi poslao poruku NATO-u
SAMIT U ANKARI
Trump je bijesan na europske saveznike, želi napraviti drastičan rez: "To je provjera u kojoj će neke zemlje propasti"
Ruski zrakoplov Tu-142 izazvao incident u Sjevernom moru i opasno se približio britanskom nosaču zrakoplova
Tijekom operacije Firecrest
Incident u Sjevernom moru: Ruski zrakoplov opasno se približio britanskom nosaču zrakoplova
Afera geodezija: Osuđeno 10 ljudi, evo kako su kažnjeni
prve presude
Afera geodezija: Osuđeno 10 ljudi, evo kako su kažnjeni
Nikad viđeni prizor u Jadranu: Morski golubovi izazvali oduševljenje, ali i brigu
Zavladala zabrinutost
VIDEO Nikad viđeni prizor u Jadranu: Oduševljenje je brzo zamijenio strah
Tomislav Tomašević predstavlja novosti ozelenjivanja gradskih dvorišta
o aktualnostima
Tomašević: "Već sad se vidi da vozači manje koriste žute trake, a tramvaj je brži"
Austrijski mediji upozorili turiste: Vatrenjača sve češće u hrvatskom Jadranu
Invazivna vrsta
U Austriji upozoravaju turiste koji idu u Hrvatsku: "Budite oprezni, sve ih je više"
Tragedija u Imotskoj krajini: Dijete se utopilo u bazenu obiteljske kuće
Očevid u tijeku
Tragedija na jugu Hrvatske: Dijete se utopilo u bazenu ispred kuće
Ne ostavljajte stvari bez nadzora: Policija upozorava na sve više krađa na plažama
Oprezno na odmoru
Policija upozorava kupače, vrebaju po plažama! "Strah me, naravno, kako ne bi bilo"
Europski udar na Srbiju: Više zemalja stopira proces pristupanja Europskoj uniji, jedna spremna uložiti veto
Pa-pa, EU
Europski šamar Vučiću: Jedna zemlja spremna uložiti veto
Pronađena je djevojčica za kojom se tragalo od 25. lipnja
Sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica za kojom se tragalo 11 dana: Jedan poziv bio je ključan
Novo istraživanje: Broj slučajeva neplodnosti u idućem desetljeću mogao bi dosegnuti 80 milijuna
novo istraživanje
Sve više parova zbog ovog problema traži pomoć: Situacija bi se mogla drastično pogoršati u idućem desetljeću
Donald Trump nastavlja svađu s talijanskom premijerkom Meloni 6
NAPETI ODNOSI
Ususret samitu: Trump napao talijansku premijerku, objavio gnusan komentar
Pronađena je djevojčica za kojom se tragalo od 25. lipnja 4
Sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica za kojom se tragalo 11 dana: Jedan poziv bio je ključan
Butković komentirao ograđivanje plaže u Rijeci 4
MIŠLJENJE MINISTRA
Butković se oglasio nakon što je Miletić treći put prerezao lokote na plaži: "S naše strane..."
Štakori grizu usnulu djecu, ruševine skrivaju tisuće tijela: Ovako danas izgleda pakao na zemlji 3
nehumani uvjeti
Štakori grizu djecu i bebe dok spavaju, tijela se gomilaju: "Ovo je mjesto na kojem se ne može živjeti"
Tomislav Tomašević predstavlja novosti ozelenjivanja gradskih dvorišta 3
o aktualnostima
Tomašević: "Već sad se vidi da vozači manje koriste žute trake, a tramvaj je brži"
Tonči Glavina u Dnevniku Nove TV 3
MINISTAR U DNEVNIKU NOVE TV
Hamburger u Splitu košta koliko i na Wimbledonu. Misli li Glavina da je to normalno? "Do korekcija će doći..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Austrijski mediji upozorili turiste: Vatrenjača sve češće u hrvatskom Jadranu
Invazivna vrsta
U Austriji upozoravaju turiste koji idu u Hrvatsku: "Budite oprezni, sve ih je više"
Tragedija u Imotskoj krajini: Dijete se utopilo u bazenu obiteljske kuće
Očevid u tijeku
Tragedija na jugu Hrvatske: Dijete se utopilo u bazenu ispred kuće
Ne ostavljajte stvari bez nadzora: Policija upozorava na sve više krađa na plažama
Oprezno na odmoru
Policija upozorava kupače, vrebaju po plažama! "Strah me, naravno, kako ne bi bilo"
show
Prokletstvo članica grupe G.R.L.: Nakon Simone Battle preminula i Lauren Bennett 6:37 10
grupu prati prokletstvo
Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova
Jerry Hall otkrila kako njeguje mladolik izgled: Ima 70 godina, ne ide u teretanu, odbija botoks, ali ne odriče se vina i cigareta 11
botoks joj nije bio opcija
U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći
Maja Šuput otkrila s kakvim se sve uletima susreće
''ljudi, šouprogram''
Maja Šuput otkrila je kakve ulete dobiva na Instagramu: ''Pošalje sliku, a kad otvoriš profil...''
zdravlje
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Bolovi u desnoj strani trbuha ispod rebara: Najčešći uzroci koje ne biste trebali ignorirati
Piše liječnik
Bolovi u desnoj strani trbuha ispod rebara: Najčešći uzroci koje ne biste trebali ignorirati
Kupanje u bazenu i moru u trudnoći: Što je sigurno, a što treba izbjegavati?
Postoje određene situacije
Kupanje u bazenu i moru u trudnoći: Što je sigurno, a što treba izbjegavati?
zabava
Prazne ležaljke u Makarskoj podijelile gledatelje: "Cijene su sulude"
Skupo ili…?
Prazne ležaljke u Makarskoj podijelile gledatelje: "Cijene su sulude"
Barjaktar nasmijao gledatelje, pogledajte što je napravio biciklistu
Samo kod nas
Barjaktar nasmijao gledatelje, pogledajte što je napravio biciklistu
Turistica se požalila na cijene u Hrvatskoj, a Hrvati joj poručili: "Ne dolazi ako si ne možeš priuštiti!"
Nemile scene
Turistica se požalila na cijene u Hrvatskoj, a Hrvati joj poručili: "Ne dolazi ako si ne možeš priuštiti!"
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Belgijci brutalno ismijali Trumpa i FIFA-u nakon pobjede: Napisali su samo dvije riječi
postali su hit
Belgijci brutalno ismijali Trumpa i FIFA-u nakon pobjede: Napisali su samo dvije riječi
Strašna tragedija: Poginuo kapetan reprezentacije, život izgubila i njegova obitelj
sportski svijet potresen
Strašna tragedija: Poginuo kapetan reprezentacije, život izgubila i njegova obitelj
Portugalci se "okrenuli" protiv Ronalda: "Dosta je! Ovo ni Trump ne može promijeniti"
Počele su kritike
Portugalci se "okrenuli" protiv Ronalda: "Dosta je! Ovo ni Trump ne može promijeniti"
tv
Daleki grad: Posjetila ga je u bolnici
DALEKI GRAD
Posjetila ga je u bolnici
Tajne prošlosti: Preseljenje ju je šokiralo 0:46
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Preseljenje ju je šokiralo
Nasljednik: Tko ne ispoštuje naredbu skupo će platiti 0:49
NASLJEDNIK
Nasljednik: Tko ne ispoštuje naredbu skupo će platiti
putovanja
Tjedni jelovnik brza ljetna jela od 6. 7 do 12. 7. 2026.
Tjedni jelovnik
7 brzih i slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna – lako ih je napraviti i svima će se svidjeti
Europsko čudo prirode: "Živa dina" koja nezaustavljivo guta drveće 11
Dune du Pilat
Europsko čudo prirode: "Živa dina" koja nezaustavljivo guta drveće
Najbolje europske pizzerije 2026. 50 Top Pizza
50 Top Pizza
Objavljen je popis najboljih pizzerija u Europi – jedna se nalazi i u Hrvatskoj
novac
Hrvatske marine u Zadru, Sukošanu, Tribunju i Šibeniku dobit će novog vlasnika
Akvizicija teška milijardu eura
Hrvatske marine u Zadru, Sukošanu, Tribunju i Šibeniku dobit će novog vlasnika
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Kći Ive Majoli u bijeloj haljinici na proslavi 250 godina neovisnosti SAD-a 5
Savršena za ljeto
Mia Marić: Kći Ive Majoli u bijeloj haljinici koja je oličenje mladenačke elegancije
Trudnica iz Zagreba golog trbuha u negliže-suknji 18
I obožavane natikače
Trudnica sa zagrebačke špice: Goli trbuh i negliže-suknja za izdanje koje prkosi vrućinama
Vanja iz Đurđeva u dvorištu ima 300 tegli sa sukulentima 12
Oaza u susjedstvu
Polica s 300 sukulenata zvijezda je dvorišta Vanje iz Đurđeva, sve sama održava i uređuje
sve
Belgijci brutalno ismijali Trumpa i FIFA-u nakon pobjede: Napisali su samo dvije riječi
postali su hit
Belgijci brutalno ismijali Trumpa i FIFA-u nakon pobjede: Napisali su samo dvije riječi
Strašna tragedija: Poginuo kapetan reprezentacije, život izgubila i njegova obitelj
sportski svijet potresen
Strašna tragedija: Poginuo kapetan reprezentacije, život izgubila i njegova obitelj
Kći Ive Majoli u bijeloj haljinici na proslavi 250 godina neovisnosti SAD-a 5
Savršena za ljeto
Mia Marić: Kći Ive Majoli u bijeloj haljinici koja je oličenje mladenačke elegancije
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene