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FILIP ĐERKE

Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje

PišeSanja Vištica, 29. srpnja 2026. @ 20:04 komentari
Sanja Vištica i dr. Filip Đerke - 1
Sanja Vištica i dr. Filip Đerke - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Velika vrućina nije opasna prvi dan toliko i zaista ne vidimo razliku od 35 ili 37. Ali treći, četvrti, peti dan, upravo što donosi ovaj toplinski val, zapravo nam čini razliku i to postaje vrlo opasno za naše sugrađane, kaže dr. Đerke.
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