Pasje vrućine stižu na naše područje: Temperatura će rasti do 30 stupnjeva i prije podneva

Nastavlja se sunčano i vruće, vrijeme, a uskoro će postati i vrlo vruće. Naime, val iznadprosječne topline koji je zahvatio zapad kontinenta, Španjolsku i Francusku sad se širi prema istoku pa će uz Mediteran sljedećih dana pasje vrućine stići i u naše područje, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Trajat će najmanje do sredine sljedećeg tjedna, a još nije posve jasno što će se događati s vremenom iza toga. Moguće je da bez osvježenja ostanemo i u cijelom prvom tjednu kolovoza. Na snazi je upozorenje na opasnost od toplinskog vala, u srijedu za obalno područje, od četvrtka vrijedi za cijelu zemlju različitim intezitetom.

Pojačava se, opasnost je velika, a u mnogim krajevima za vikend i vrlo velika pa se treba pridržavati i savjeta liječnika, osobito kad su u pitanju osjetljive skupine ljudi, djeca, stariji i kronični bolesnici.

Jutro

Očekuje nas sunčano i toplo jutro. Svakako ugodniji dio dana, osobito u kopnenom području. Tu će temperatura biti od 14 do 19 stupnjeva. Na Jadranu od 22 do 27, posebno toplo bit će na jugu, gdje i noću treba rashaditi prostorije za spavanje. Uz upozorenje na toplinski val, na snazi je i meteoalarm. Vjetar većinom slab, ujutro na obali tek burin.

Središnja Hrvatska

Izlaskom sunca temperatura brzo raste, 30 bismo mogli dosegnuti i prije podneva, a u poslijepodnevnim satima 34 ili 35. Bit će sunčano, na sjeverozapadu zemlje uz slab vjetar.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni, isto će cijeli dan biti sunčano, a u najviše vrućem dijelu dana temperatura može i do 36.

Sjeverni Jadran

Sunčano i vruće u srijedu i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ujutro na moru, uz obalu burin, danju će puhati maestral. Temperatura će i u gorju preko 30, moguće i do 33, na sjevernom Jadranu očekuje se poslijepodne i 35, 36 stupnjeva.

Dalmacija

I u Dalmaciji sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz obalu ujutro ponegdje burin, danju će puhati maestral. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i čak 38 stupnjeva koliko bi moglo biti u zaleđu gdje će tijekom dana biti najviše vruće. No zbog visoke noćne temperature, i nemogućnosti da se organizam dobro odmori, dan će možda i teže biti podnošljiv na obali, uz more.

Temperatura mora i UV indeks

Temperatura mora je većinom između 25 i 27 stupnjeva. UV-indeks će još jednom na cijelom našem području biti vrlo visok. Sredinom dana najbolje je izbjegavati direktno izlaganje sunčevim zrakama. Budite u hladu.

Tri dana kopno

I sljedećih dana sunčano, vruće i vrlo vruće. Vrlo rijetko može biti dnevnog razvoja oblaka za vikend i još rjeđe ponekog poslijepodnevnog pljuska. Vjetar će biti slab, a temperatura sve viša. Lokalno se može približiti i 40 stupnjeva. Ako ne za vikend, šansi za to bit će i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.

Tri dana more

I na Jadranu će biti sunčano i sve više vruće. Ujutro burin, u nedjelju na sjevernom dijelu prolazno jaka bura. Poslijepodne većinom maestral, jači na otvorenom moru. Uz vruće dane, sve toplije postaju i noći.

Sljedeći tjedan

Ne nazire se kraj toplinskom valu. Trajat će najmanje do sredine sljedećeg tjedna, moguće i dulje, jedino što ni sama prognoza za razdoblje iza 5. kolovoza nije još pouzdana.