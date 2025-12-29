Šok u susjedstvu: Vandali devastirali više od stotinu grobova, šteta se broji u tisućama eura

U okolici Kopra nepoznati počinitelji počinili su seriju vandalizama na grobljima u Škofijama i Svetom Antonu. Ukupno je oštećeno 110 grobova, od kojih je većina bila razrušena, skrnavljena ili opljačkana, a šteta je, prema procjenama, već premašila 20.000 eura, piše N1.

Policija iz Kopra priopćila je da se radi o kaznenim djelima tatvine, ometanja pogreba i skrnavljenja groba, za koja je predviđena kazna do tri godine zatvora. Grobni ukrasi, cvijeće i drugi predmeti pronađeni su razbacani, a mnogi nagrobni dijelovi uništeni.

“Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na Škofijama i 31 u Svetom Antonu,” rekao je David Iskra, voditelj operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper, dodajući da se stvarna šteta može dodatno povećati nakon što svi oštećeni prijave slučajeve policiji.

Marko Ugrin iz javnog poduzeća Marjetica Koper, koje upravlja grobljima, istaknuo je da se ove vrste incidenata povremeno događaju, ali da je razmjer ovog vandalizma znatno veći nego u prethodnim slučajevima.

Policija poziva sve građane da pažljivo provjere stanje grobova na kojima imaju pokopane najmilije i da odmah prijave svaku sumnjivu ili neovlaštenu aktivnost, jer to može pomoći u pronalasku i otkrivanju počinitelja.