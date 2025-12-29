Evo tko je bio najaktivniji u Saboru: Dvojica se nijednom nisu javila za riječ

Saborski zastupnici do sredine siječnja su na odmoru, ali stigla je lista onih koji su se, dok su bili na poslu, najviše puta javili za riječ. Rekorder je MOST-ovac, šef oporbe brojkom se nije proslavio, a ima i onih koji nisu rekli - baš ništa.

MOST-ov Marin Miletić svakog dana se u prosjeku 4 puta javljao za riječ - ukupno - 166 puta. U stopu ga prati Anka Mrak Taritaš - 146 puta zatražila je riječ. Odmah iza nje s tek jednim javljanjem manje - nezavisni Josip Jurčević.

Na visokom 4. mjestu je IDS-ov Dalibor Paus. SDP-ova Marija Lugarić i Dalija Orešković riječ su zatražile 113 puta, a preko stotke je išla i Ivana Marković. Mrvicu ispod sto su Barbir, Bulj, Glasovac i Mažar…

Pri dnu liste - šef oporbe, Siniša Hajdaš Dončić, koji se javio tek dva puta.

"Cijeli život, dragi moj Andrej, ideš linijom manjeg otpora", poručio je zastupnik u rijetkoj prilici.

Jedini kojima se u sabornici nijednom nije čuo glas su HSS-ov Krešo Beljak, i friški zastupnik Suverenista Martin Kordić.

