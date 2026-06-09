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Rat ponovno prijeti eskalacijom: Nakon krvavih napada stižu jezive prijetnje iz Irana

Piše Hina, 09. lipnja 2026. @ 06:42 komentari
Napad na Libanon
Napad na Libanon Foto: Afp
Novi val izraelskih zračnih napada na jug Libanona odnio je najmanje 14 života i ranio više od 20 ljudi, dok se sukob između Izraela i proiranskog Hezbolaha nastavlja unatoč pokušajima smirivanja napetosti na Bliskom istoku. Istodobno, Iran upozorava na moguće nove napade ako Izrael nastavi vojne operacije u Libanonu.
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