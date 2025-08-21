Veliki pomak u istrazi sabotaže Sjevernog toka: Talijanska policija uhitila Ukrajinca

Talijanska policija uhitila je Ukrajinca osumnjičenog za koordinaciju napada na plinovod Sjeverni tok 2022. godine, rekao je njemački glavni tužitelj.

Osumnjičenik, identificiran samo kao Serhii K. u skladu s njemačkim pravilima o privatnosti, optužen je za postavljanje eksploziva na plinovode koji prenose ruski plin u Njemačku u blizini danskog otoka Bornholma.

Uhićen je preko noći u talijanskoj pokrajini Rimini, rekli su tužitelji. Dodali su da se vjeruje da je bio jedan od koordinatora operacije.

Podsjetimo, u rujnu 2022., sedam mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, otkrivene su snažne podmorske eksplozije u Baltičkom moru, kod obala Danske i Švedske. Oštećena su tri od četiri cjevovoda sustava Sjeverni tok 1 i 2, kojim je ruski plin trebao ići prema Njemačkoj.

Napad je, osim izazivanja dodatne energetske krize u Europi, ubrzao i prelazak Starog Kontinenta na druge dobavljače energije nakon ruske invazije na Ukrajinu.