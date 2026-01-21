Brutalno ubojstvo u susjedstvu! Žena izbodena 23 puta i zakopana, amputirana joj noga: "Njezina majka primila je sumnjive poruke"

Talijanski istražitelji nastavljaju istragu i rekonstrukciju brutalnog ubojstva 41-godišnjakinje nedaleko od Rima.

Tijelo Federice Torzullo pronađeno je zakopano blizu skladišta tvrtke njezina supruga Claudija Carlomagna u mjestu Anguillara Sabazia. Carlomagno je osumnjičen za ubojstvo supruge i pokušaj prikrivanja zločina.

Prema prvim rezultatima obdukcije, Federica Torzullo ubodena je 23 puta, od čega 19 puta u područje lica i vrata. Zbog tragova opeklina na licu, rukama i gornjem dijelu prsnog koša istražitelji smatraju da je ubojica pokušao zapaliti njezino tijelo. Lijeva noga žrtve u potpunosti je amputirana.

Istražitelji tumače da se pokušala obraniti, a na prsnom košu pronađeni su tragovi za koje se sumnja da su nastali kada je građevinski stroj korišten kako bi se tijelo zakopalo. Tužiteljstvo smatra da je kazneno djelo počinjeno na posebno okrutan način, piše Il Messagero.

Federica Torzullo posljednji je put viđena živa 8. siječnja, kada ju je nadzorna kamera snimila kako ulazi u svoj dom. To je bio posljednji dan kada je bila u kontaktu s obitelji. Sljedeće jutro njezina majka dobila je poruke koje joj je navodno Federica poslala. Bile su neuobičajeno kratke, a istražitelji smatraju da je u to vrijeme već bila mrtva.

Tužiteljstvo sumnja da je Carlomagno nakon ubojstva koristio njezin telefon kako bi zameo trag. Sumnjaju da je ženu napao unutar obiteljske kuće, a potom njezino beživotno tijelo prebacio u skladišni prostor tvrtke, gdje ga je zakopao.

Osumnjičeni muškarac dosad se branio šutnjom i nije odgovarao na pitanja tužitelja. Kao mogući motiv razmatra se raspad braka. U sudskom spisu stoji da je bračni par prolazio kroz duboku krizu te nisu bili zajedno iako su živjeli u istom kućanstvu.

Ubijena žena dulje vrijeme je bila u vezi, a njezin suprug, smatraju istražitelji, nije prihvaćao kraj braka.