Savjetnik Zelenskog ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Kad dobijete odgovore na ta pitanja, bit će vam mnogo jasnije kad će se završiti rat"

Druga je godišnjica ruske invazije na Ukrajinu, najkrvavijeg sukoba na tlu Europe od Drugog svjetskog rata.

Za Dnevnik Nove TV ekskluzivno je govorio jedan od najistaknutijih operativaca u uredu ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak, nakon Zelenskog i ministra vanjskih poslova Kulebe, glavni komunikator vlasti u Kijevu od početka rata.

Nedavno je objavljena anketa u kojoj stoji da u pobjedu Ukrajine u ratu vjeruje 10 posto građana Europske unije. Četiri puta više njih vjeruje, odnosno misli, da će se ipak dogoditi neki kompromis. Kako to komentirate?

Što si dalje od rata, to ga manje razumiješ. Govorim to uz dozu sarkazma. Nečije vjerovanje ili nevjerovanje, kakav to utjecaj ima na ono to se zbilja događa u Ukrajini?

Po meni, rat određuje vaša spremnost da ga se završi na ispravan način, uz resurse kojima raspolažete. Tu ne treba govoriti o vjerovanju, nego o tome što se može učiniti da bi se u svijet vratila određena stabilnost, pravila. Jer Rusija ne napada samo teritorij, ona napada pravila po kojima živimo.

Mi u Ukrajini ne bismo željeli razgovarati o "vjerovanju" ili "nevjerovanju", nego o konkretnim materijalnim resursima koji su neophodni za učinkovito vođenje rata. Resursi su ti koji će određivati može li Ukrajina pobijediti i kada će se to dogoditi.



U nedavnom intervjuu američkom novinaru Vladimir Putin žalio se da njegova vlast navodno želi razgovarati, da nije protiv pregovora... Jesu li vam doista stizali prijedlozi za razgovore i ako da - s koje razine?

Naravno da ne. Nema nikakvih pregovora. Pregovori su nemogući, jer Rusija pregovore ne želi. Ovo odavno nije rat za teritorije i za nekakve kompromise. Rat je odavno za pitanje u kakvom svijetu vi želite živjeti.

Želite li živjeti u svijetu u kojem postoje pravila ili želite živjeti u svijetu u kojem vas bilo tko jači od vas može poniziti, ubiti i opljačkati? Ušli su vam u kuću, razorili pola nje, ubili vam djecu, ili ih oteli, a zatim vam taj otmičar djece, ili ubojica, kaže: "E, ja bih sad da razgovaramo o tome hoćete li me smatrati agresorom ili ćete priznati da ste ostali bez svog doma?'' Pa tu se ne radi o pregovorima!

Mi želimo da se vrati međunarodno pravo kao istinski djelotvorna platforma za odnose između dvije zemlje. Želimo da ubojica bude kažnjen za masovna ubojstva i druge ratne zločine. Želimo da zemlja, koja je samoinicijativno ušla na teritorij druge zemlje i tamo razorila mnogo toga, plati realnu odštetu. A ne da je obnavljamo iz svog, ili džepa naših partnera.

Imate li predodžbu koliko sve to može trajati, dok se ne ispune svi vaši zahtjevi... Koliko godina?

Nemojte Ukrajinu pitati koliko će to trajati! Ne pitajte Ukrajinu može li ona sve to podnijeti! Možemo, i ratovat ćemo upravo toliko koliko je potrebno da bismo obranili svoj teritorij i slobodu.

Sebi postavite pitanje: zašto posljednje dvije godine tako intenzivnog rata Putin i Ruska Federacija još uvijek imaju resurse za njega? Iz nekog razloga, Rusija može naći milijun projektila u Sjevernoj Koreji, dok sveukupne proizvodne mogućnosti Europske unije ne mogu uspostaviti takvu industriju projektila? Zašto Rusija još uvijek može dobivati elektroniku za proizvodnju svojih raketa?

Zaobilaženje sankcija omogućava joj da i danas proizvodi one "Kalibre" i "Iskandere", rakete čiji dijelovi sadrže tehnologiju iz zemalja zapada. Kad dobijete odgovore na ta pitanja, bit će vam mnogo jasnije kad će se završiti ovaj rat.



Ukrajina je izgubila golem broj ljudi koji su bili spremni boriti se za zemlju na frontu. Postoji dojam da se u Ukrajini pojavilo nezadovoljstvo, da ljudi više ne žele na front, da se suprotstavljaju mobilizaciji i da zbog tog nezadovoljstva u društvu mogu izbiti pobune.

Pobune nisu moguće. Odgovorit ću vam protupitanjem: postoje li zemlje pogođene velikim, krvavim ratom u kojima se mobilizacije dočekuju s cvijećem i radošću? To je težak proces, bilo gdje. Ljudi u demokratskim zemljama žive po sasvim drukčijim vrijednostima, sanjaju o dobrom životu, karijeri...

No, postavit ću još jedno pitanje: ima li Ukrajina izbor? Jer ako ne bude branila svoj teritorij neće je biti, bit će potpuno razorena. Oni nisu došli uništiti samo ukrajinsku državnost, došli su s mržnjom, ubiti što je moguće više građana Ukrajine koje smatraju nelojalnima konceptu "Ruskog svijeta". I stoga, kao prvo, neće biti pobuna u Ukrajini. Da, bit će tegobna mobilizacija. Da, trebat će voditi razgovore. Država će tražiti motivirajuće poticaje, materijalne, kao i moralne poticaje.



Je li ukrajinska vlast spremna pružiti ruku supruzi Juliji Navaljnoj ako ona stane na čelo ujedinjene ruske oporbe?

Dajte da vidimo kako će se stvari dalje odvijati. Julija Navaljnaja tek ulazi u prvi plan. Tek je počela izražavati svoje, po mom mišljenju, apsolutno opravdane oporbene ambicije. Mi nemamo sumnji da je Putin umiješan u tu smrt. Ne sumnjamo u to da Putin, ubijajući Navaljnog, demonstrira da se on ni s kime, ni o čemu, neće dogovarati. Vi morate priznati njegovo pravo da ubija izvan zemlje i u njoj.

Nama je jasno da ruska oporba u ovom trenutku, nažalost, nije spremna na sustavno suprotstavljanje Putinu. Nije spremna izgraditi infrastrukturu revolucionarnog pokreta unutar Rusije. Rusija se može promijeniti samo kroz revoluciju ili kroz poraz u ratu. Čim vidimo da je ruska oporba promijenila svoje načine vođenja borbe protiv Putina, doista ćemo moći razmotriti mogućnost koordinacije napora da se svrgne Putinovska vertikala vlasti u Ruskoj Federaciji.

Sjeverna Koreja, Iran. Kako tri zemlje mogu deset puta više artiljerije proizvesti za Rusiju?



Postavili ste idealno pitanje. Jer iz njega proizlazi pitanje: a je li NATO savez uopće sposoban suprotstaviti se terorističkoj alijansi koju nam upravo pred očima stvara Rusija? Je li sposoban jamčiti sigurnost, među ostalim, građanima Europe i drugih zemalja? Potpuno je jasno da se u ovom trenutku ne zna odgovor na to pitanje.

Gledajte, ekonomije zemalja Europske unije mnogo su moćnije i tehnološki razvijenije od ekonomije Ruske Federacije. Zato, dajte da u osnovu svega stavimo matematiku i izračunamo što sve treba napraviti da bi se ipak dobio paritet na bojnom polju.

Za to su potrebni dronovi u neusporedivo većim količinama, Ukrajini su potrebni i SNARJADI kalibra 155 mm ili stari sovjetski 122 mm. Neophodne su nam dalekometne rakete. One će oštro promijeniti to što se događa na liniji fronta jer će omogućiti glavno: unišavanje logistike snabdijevanja, dopremanje resursa i rezervi ruske okupacijske skupine. I četvrto, izuzetno važno, to je avijacija. Upravo ti F-16 koji će konačno otjerati ruske desantne helikoptere, i drugo taktičko zrakoplovstvo ne dopuštajući im da zasipaju bombama.

