Državni udar koji je počeo s televizijskim obraćanjem već je slomljen: Susjedna zemlja intervenirala s vojnim zrakoplovstvom

Predsjednik Benina pojavio se na televiziji kako bi uvjerio građane te zapadnoafričke nacije da je situacija sada "potpuno pod kontrolom" nakon pokušaja puča ranije tijekom dana.

"Želio bih pohvaliti osjećaj dužnosti koji su pokazali naša vojska i njezini zapovjednici, koji su ostali odani naciji“, rekao je Patrice Talon, izgledajući mirno tijekom prijenosa uživo.

Vlada je izjavila da je spriječila pobunu nekoliko sati nakon što je skupina vojnika na nacionalnoj televiziji objavila preuzimanje vlasti. Kasnije poslijepodne, u Cotonouu, najvećem gradu Benina i sjedištu vlade, čule su se ogromne eksplozije. Smatra se da su posljedica zračnog napada.

Patrice Talon Foto: Afp

Prije eksplozija, podaci praćenja leta pokazali su da su tri zrakoplova ušla u zračni prostor Benina iz susjedne Nigerije prije nego što su se vratila kući. Glasnogovornik nigerijskog predsjednika kasnije je potvrdio da su njihovi borbeni zrakoplovi uletjeli kako bi "preuzeli zračni prostor, te kako bi pomogli u uklanjanju pučista iz nacionalne televizije i vojnog kampa gdje su se pregrupirali".

"Izravan napad na demokraciju"

Prije nedjeljnog neuspjelog pokušaja u Beninu, u zapadnoj Africi se dogodio niz pučeva, što je pojačalo strahove da bi se sigurnost u regiji mogla pogoršati.

Benin, bivša francuska kolonija, smatra se jednom od stabilnijih demokracija u Africi. No, Talon se suočio s optužbama za gušenje kritika svoje politike. Ta je država jedan od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, ali se ubraja među najsiromašnije zemlje svijeta.

Nigerija, veliki susjed Benina na istoku, opisala je pokušaj puča kao "izravan napad na demokraciju". Šezdesetsedmogodišnji predsjednik je u svom obraćanju rekao da su lojalističke snage "očistile posljednje džepove otpora koje su držali pobunjenici".

Vojska na ulicama Benina Foto: Guliver via AP

"Ova predanost i mobilizacija omogućili su nam da porazimo ove oportuniste i spriječimo katastrofu za našu zemlju. Ova izdaja neće proći nekažnjeno", dodao je predsjednik.

"Želio bih vas uvjeriti da je situacija potpuno pod kontrolom i stoga vas pozivam da večeras mirno obavite svoje poslove."

Nije jasno je li bilo žrtava, ali predsjednik je izrazio sućut "žrtvama ove besmislene avanture, kao i onima koje još uvijek drže pobunjenici u bijegu".

Ranije je glasnogovornik vlade Wilfried Leandre Houngbedji za novinsku agenciju Reuters rekao da je 14 osoba uhićeno u vezi s pokušajem puča, piše BBC.

Očevici su rekli da se pucnjava čula u blizini predsjedničke rezidencije rano u nedjelju ujutro, dok je skupina vojnika na nacionalnoj televiziji objavila da suspendiraju ustav. Također su rekli da su neki novinari koji rade za državnu televiziju bili taoci nekoliko sati.

Razlozi za puč

Pobunjeni vojnici, predvođeni potpukovnikom Pascalom Tigrijem, opravdali su svoje postupke kritizirajući Talonovo upravljanje zemljom, prije svega žaleći se na njegovo postupanje s "kontinuiranim pogoršanjem sigurnosne situacije u sjevernom Beninu".

Beninska vojska posljednjih je godina pretrpjela gubitke u blizini svoje sjeverne granice s pobunjenicima pogođenim Nigerom i Burkinom Faso, dok su se džihadistički militanti povezani s Islamskom državom i al-Kaidom širili prema jugu.

U izjavi vojnika navedeno je "neznanje i zanemarivanje situacije naše braće po oružju koji su pali na frontu i, prije svega, situacije njihovih obitelji, prepuštenih svojoj tužnoj sudbini politikom gospodina Patricea Talona".

Pobunjenici su također kritizirali rezove u zdravstvu, uključujući otkazivanje državno financirane dijalize bubrega, povećanje poreza i ograničavanje političkih aktivnosti.

Vojska na ulicama Benina Foto: Guliver via AP

Talon, koji se smatra bliskim saveznikom Zapada, trebao bi odstupiti s dužnosti sljedeće godine nakon završetka drugog mandata, a izbori su zakazani za travanj.

Poslovni čovjek poznat kao "kralj pamuka", prvi put je došao na vlast 2016. godine. Za svog nasljednika podržao je ministra financija Romualda Wadagnija. Talona su njegovi pristaše hvalili zbog uspješnog vođenja gospodarskog razvoja, ali njegova vlada je također kritizirana zbog gušenja neistomišljenika.

U listopadu je izborno povjerenstvo Benina zabranilo glavnom oporbenom kandidatu da se kandidira uz obrazloženje da nema dovoljno sponzora.

Prošlog mjeseca, zastupnici su usvojili ustavne amandmane, uključujući stvaranje drugog parlamentarnog doma, Senata.

Mandati izabranih dužnosnika produženi su s pet na sedam godina, ali je predsjedničko ograničenje na dva mandata ostalo na snazi.

Ruski utjecaj na zemlje Sahela

Nedjeljni pokušaj puča dogodio se nešto više od tjedan dana nakon što je svrgnut predsjednik Gvineje Bisau Umaro Sissoco Embaló - iako su neki regionalni dužnosnici doveli u pitanje je li to bilo namješteno .

Posljednjih godina, u zapadnoj Africi dogodili su se državni udari u Burkini Faso, Gvineji, Maliju i Nigeru, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost regije.

Proruski prosvjedi u Maliju 2020. godine Foto: Guliver via AP

Rusija je posljednjih godina ojačala svoje veze s tim sahelskim zemljama - a Burkina Faso, Mali i Niger napustili su zapadnoafrički regionalni blok ECOWAS kako bi formirali vlastitu skupinu, Savez sahelskih država. Vijest o pokušaju preuzimanja vlasti u Beninu pozdravilo je nekoliko proruskih računa na društvenim mrežama.

ECOWAS i Afrička unija (AU) osudili su pokušaj puča. Kontingent iz pripravnih snaga Ecowasa bit će raspoređen kako bi se očuvao "ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Benin", navodi se u izjavi regionalnog bloka.

Predsjednik Komisije AU-a Mahmoud Ali Yousouf ponovio je stav pan-afričke organizacije o "nultoj toleranciji prema bilo kakvoj neustavnoj promjeni vlasti, bez obzira na kontekst ili opravdanje".