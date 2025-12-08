Grozota u Bjelovaru: 55-godišnji otac pod optužnicom zbog spolnog zlostavljanja djevojčice

Otac je gotovo tri godine, od 4. srpnja 2022. do početka siječnja 2025. godine, spolno zlostavljao vlastitu kćer, piše u optužnici, prenosi Bjelovar.live.
U više navrata ju je preko odjeće rukama dodirivao po grudima, stražnjici i međunožju. Nije vodio brigu o kćerinu obrazovanju, zdravlju i odgoju, već je svu brigu prepustio njezinoj majci, o kojoj je kćeri govorio sve najgore.
Kažnjavao ju je šibom i prijetio da će je udariti remenom.
Muškarac je optužen da nije plaćao mjesečno uzdržavanje djeteta u iznosu od 150 eura mjesečno, čime je dijete oštetio za ukupan iznos od oko 2000 eura.
Djevojčica koja je bila izložena zlostavljanju trenutačno se suočava s ozbiljnim psihičkim poteškoćama. Redovito pohađa psihoterapiju te uzima propisanu terapiju.
Budući da mu zasad nije izrečena mjera zabrane približavanja, školski pedagog o svemu je obavijestio socijalnu skrb.