Grozota u Bjelovaru: 55-godišnji otac pod optužnicom zbog spolnog zlostavljanja djevojčice

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 55-godišnjeg B. S. zbog spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, povrede djetetovih prava i povrede dužnosti uzdržavanja.

Otac je gotovo tri godine, od 4. srpnja 2022. do početka siječnja 2025. godine, spolno zlostavljao vlastitu kćer, piše u optužnici, prenosi Bjelovar.live.

U više navrata ju je preko odjeće rukama dodirivao po grudima, stražnjici i međunožju. Nije vodio brigu o kćerinu obrazovanju, zdravlju i odgoju, već je svu brigu prepustio njezinoj majci, o kojoj je kćeri govorio sve najgore.

Kažnjavao ju je šibom i prijetio da će je udariti remenom.

Muškarac je optužen da nije plaćao mjesečno uzdržavanje djeteta u iznosu od 150 eura mjesečno, čime je dijete oštetio za ukupan iznos od oko 2000 eura.

Djevojčica koja je bila izložena zlostavljanju trenutačno se suočava s ozbiljnim psihičkim poteškoćama. Redovito pohađa psihoterapiju te uzima propisanu terapiju.

Budući da mu zasad nije izrečena mjera zabrane približavanja, školski pedagog o svemu je obavijestio socijalnu skrb.