Jeziv napad: Srušio muškarca s motocikla i omotao se oko njega, supruga užasnuto gledala smrtonosni napad

U indonezijskom okrugu East Luwu dogodila se stravična tragedija kada je divovski piton iz zasjede napao 57-godišnjeg farmera Nurdina i usmrtio ga smrtonosnim stezanjem.

Napad se odvio 29. studenoga, dok su Nurdin i njegova supruga motociklom prolazili zaraslom stazom u blizini svoje plantaže paprike. Ogromna zmija, duga oko sedam metara, skrivena u visokoj travi, iznenada se pričvrstila za Nurdinovu nogu, zbog čega se motocikl prevrnuo i par pao na tlo.

Prije nego što se Nurdin uspio snaći, piton se munjevito omotao oko njegovog tijela, stisnuvši ga tako snažno da mu je onemogućio disanje. Njegova supruga, u panici i šoku, pokušala je golim rukama skinuti zmiju s muža, no nakon što je shvatila da je nemoćna, potrčala je u najbližu kuću po pomoć.

Kada su se stanovnici vratili na mjesto napada, situacija je već bila kritična. Unatoč svim naporima, nisu uspjeli razdvojiti pitona od Nurdina te su zmiju morali prerezati na više dijelova kako bi oslobodili nesretnog muškarca. No bilo je prekasno Nurdin je preminuo na mjestu događaja. Njegovo tijelo prevezeno je u lokalno pogrebno poduzeće.

Policajac Andi Muhammad Taufik istaknuo je da je napad bio iznimno brz i nasilan, piše Daily Star.

Mrežasti piton, vrsta rođena u jugoistočnoj Aziji, jedna je od najvećih zmija na svijetu. Živi u šumama, močvarama, kanalima pa i u urbanim područjima, što povećava vjerojatnost susreta s ljudima. Iako najčešće love životinje poput ptica, pasa, mačaka, glodavaca ili drugih zmija, poznati su i slučajevi smrtonosnih napada na ljude, osobito u ruralnim krajevima gdje se njihova staništa preklapaju s ljudskim naseljima.