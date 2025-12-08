FOTO Nakon otkrića Poziva Domagoja Mikića: Policija upala u trgovinu, ovo se prodavalo legalno!

U centru Zagreba, u legalnim trgovinama proizvoda od konoplje, građani su mogli redovno kupiti – drogu.

Zabrinjavajući slučaj, o kojem je izvijestio i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić u rubrici Poziv, dobio je svoj epilog.

Pronađena droga - 5 Foto: PU zagrebačka

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je pokazala istraga, muškarac je u svojoj trgovini prodavao konoplju na koju je nanesen nedozvoljeni djelatni sastojak, polusintetski kanabinoid heksahidrokanabinol (HHC).

Pronađena droga - 1 Foto: PU zagrebačka

Pronađena droga - 2 Foto: PU zagrebačka

Takvu konoplju, s nedozvoljenim premazom, 33-godišnjak je nudio na prodaju od 2. travnja do 26. studenog u svom prodajnom objektu u centru grada, kao i putem aplikacija za dostavu.

Državni inspektorat obavio je inspekcijski nadzor trgovine još 24. lipnja, kada su izuzeli uzorke proizvoda iz opće uporabe zbog sumnje na prisutnost droga. Analiza uzorka sada je pokazala je da je na biljnu masu nanesen HHC.

Pronađena droga - 3 Foto: PU zagrebačka

Pronađena droga - 4 Foto: PU zagrebačka

Policija je obavila pretres trgovine, u kojoj je pronađeno:

5740,6 grama sumnjive biljne materije nalik na konoplju tipa droga pakirane u više različitih omota

407 grama sumnjive biljne materije nalik na smolu konoplje tipa droga pakirane u više različitih omota

jedna digitalna vaga.

Protiv osumnjičenog muškarca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.