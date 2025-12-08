Obavijesti Foto Video Pretražite
FOTO Nakon otkrića Poziva Domagoja Mikića: Policija upala u trgovinu, ovo se prodavalo legalno!

Ilegalne supstance muškarac je prodavao legalno u trgovini za proizvode od konoplje u samom centru grada.
  1. Arijana Lekić-Fridrih i Toni Kumerle
    "OBJAŠNJENJE" I "ISPRIKA"

    VIDEO Oglasio se muškarac koji je gazio ruže za ubijene žene
  2. Kambodžanska vojska
    napad duž granice

    Počeo novi rat: Izvedeni zračni udari, propao mirovni sporazum
  3. Ilustracija
    KINA I JAPAN

    Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Preminula je Sonja Braut
Tužna vijest
Preminula ugledna novinarka, posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa
Instruktori autoškola na Borongaju ogorčeni zbog smeća na poligonu
DINAMO - HAJDUK
VIDEO/FOTO Nakon utakmice ih dočekale hrpetine smeća: "Više nam je dosta! Netko tu nije napravio svoj posao"
55-godišnji otac pod optužnicom zbog spolnog zlostavljanja djevojčice
Tri godine pakla
Grozota u Bjelovaru: 55-godišnji otac pod optužnicom zbog spolnog zlostavljanja djevojčice
Split: Ozlijeđeni policajac stabilnije, ali i dalje kritično
STABILNIJE JE
Brutalno izbodeni splitski policajac i dalje kritično: ​"Razumijemo nadu da će se uskoro čuti ohrabrujuće vijesti..."
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Nova akcija USKOK-a
Nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Otkriveno zbog čega su pod istragom
Ova pošast razara obitelji i uzima živote, a sve je dostupnija. Slomljeni otac: "Bili smo povezani kao prst i nokat. A onda se jedne noći nije vratio kući..."
Poziv Domagoja Mikića
Ova pošast razara obitelji i uzima živote, a sve je dostupnija. Slomljeni otac: "Bili smo povezani kao prst i nokat. A onda se jedne noći nije vratio kući..."
Objavljene jezive snimke: Kamera snimila trenutke tragičnog uspona na Grossglockner
Ostavio djevojku da se smrzne
Kamera uhvatila trenutke jeze u Alpama: "Jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje i gasi se"
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Mario Šušinjak u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertaalent
podržali ga giuliano i karan!
Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Dobro je znati!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Ne morate se iscrpljivati treninzima
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
Pokažite što znate!
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
glavna tema
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala u mrežu Reala
Za pobjedu
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala loptu u mrežu pored devetorice
Supertalent: Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MAESTRALNI NASTUPI!
Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MasterChef: Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
GUESS THE CHEF
Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Vrijedi posjetiti
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Ne možete pogriješiti: Sarma za koju će vas svi tražiti recept i repete
Smotajte je
Ne možete pogriješiti: Sarma za koju će vas svi tražiti recept i repete
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
Sve viče „Beauty, beauty, beauty“: Kreacija Maje Šuput i gore i dolje prava je senzacija
prvo polufinale
Sve viče "Beauty, beauty, beauty": Kreacija Maje Šuput i gore i dolje prava je senzacija
