Preminula ugledna novinarka, posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa

Preminula je Sonja Braut, posljednja urednica čuvenog magazina Svijet, koja je radila i u magazinima Mila i Gloria, u Vjesniku te na HRT-u.

Sonja Braut je rođena u obitelji novinara. Novinari su joj bili i majka i otac i očuh.

Iako je studirala ekonomiju, Braut je 1972. objavila je svoj prvi pravi novinarski tekst, a kada se očuh razbolio, od njega je preuzela nekoliko rubrika.

Kao mlada urednica u Svijetu napisala je knjigu Tinejdžeri traže odgovore, radila je priloge na tadašnjoj Televiziji Zagreb pod nazivom Tele-Vjesnik.

Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja i među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva, javlja N1.