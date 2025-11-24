Hrvat, prvi časnik broda, uhićen u Australiji: Optužen za težak kriminal

Četrdesetšestogodišnji hrvatski državljanin, glavni časnik međunarodnog broda za prijevoz stoke, među četvoricom je uhićenih zbog navodne uloge u pokušaju krijumčarenja više od 525 kilograma kokaina u Australiju.

Droga je pronađena kako pluta u oceanu uz obalu Zapadne Australije, a policija sumnja da je izbačena upravo s broda na kojem je radio Hrvat, objavila je australska policija.

Istraga je počela nakon što su građani 6. studenoga oko 30 kilometara od obale pronašli velike pakete vezane za plutajuće bačve. Kasnije je utvrđeno da je riječ o kokainu, čija bi vrijednost na ulici premašila 170 milijuna australskih dolara.

Krijumčarena droga Foto: Australian Federal Police/Screenshot

Policija tvrdi da su na brodu pronađeni predmeti identični onima uz pakete droge, kao i tragovi preinaka na konstrukciji te prekrivena nadzorna kamera, što se povezuje s izbacivanjem pošiljke u more.

Hrvatski državljanin optužen je za pokušaj uvoza komercijalne količine zabranjene droge i prijeti mu doživotni zatvor. U pritvoru je do ročišta, koje je zakazano za 23. siječnja 2026. godine.

Uz njega su uhićeni još jedan muškarac iz Pertha te dvojica iz Sydneyja, za koje se vjeruje da su u više navrata pokušavali izvući drogu iz oceana.

Policija navodi da su bili zatečeni na brodu u kvaru, nakon čega je istraga dovela do otkrivanja čitave operacije.

Australska policija poručuje da je zapljena velik udarac međunarodnom kriminalnom sindikatu te najavljuje nastavak istrage i nova moguća uhićenja.