U SAD-u

Trump pokrenuo posebnu operaciju, detalji su tajna:"Cilj je zastrašivanje"

Piše Hina, 09. rujna 2025. @ 06:45 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Donald Trump je zaoštrio retoriku o jačanju prisutnosti saveznih snaga reda i Nacionalne garde u gradovima i državama u kojima su na čelu demokrati.
    Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
    Strašna nesreća: Vlak udario u autobus, najmanje deset smrtno stradalih
    Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme
Izrael napao Siriju: "Udarili su u blizini tri grada"
Trump pokrenuo posebnu operaciju, detalji su tajna:"Cilj je zastrašivanje"
VIDEO "Pogodio nas je dron": Na brodu buknuo požar
Potres pogodio veliki otok: "Bio je vrlo snažan"
Prvi rezultati izbora: Vladajuća stranka u vodstvu, manjinska vlada ide dalje
Strašna nesreća: Vlak udario u autobus, najmanje deset smrtno stradalih
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Strašna nesreća: Vlak udario u autobus, najmanje deset smrtno stradalih
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Dobre vijesti za dio građana: Od danas na račune stižu veće svote, ali preko jednog je teško prijeći
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme
Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"
Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika
Princ Harry vratio se u Veliku Britaniju, evo što je prvo napravio kad je stigao
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Prizor hipnotizirao muškarce na plaži, pogledajte što im je to privuklo pažnju
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Ako pregledavate pornografiju, ovo vam može život pretvoriti u pakao
VIDEO Hrvatska razbila i Crnu Goru za novi veliki korak prema Svjetskom prvenstvu!
FOTO Crnogorci usred Maksimira razvili poruku o Dubrovniku
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
Hrvatska - Crna Gora 8. rujna na Novoj TV!
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Ovako to rade Turci: Recept za najslasnije mahune koje ćete pojesti ove sezone
Kad je frižider "poluprazan": 7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se rade "od ničega"
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Turizam ove države gubi tlo pod nogama. Nekoliko zemalja moglo bi imati koristi od toga
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
Pročitajte najbolji recept za domaće noklice, točno onakve kakve trebaju biti
VIDEO Hrvatska razbila i Crnu Goru za novi veliki korak prema Svjetskom prvenstvu!
FOTO Crnogorci usred Maksimira razvili poruku o Dubrovniku
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
 
