Trump nakon racije u Hyundaiju: "Poštujte zakone i obučavajte Amerikance za posao"

Američki predsjednik Donald Trump je rekao da bi strane tvrtke koje ulažu u Sjedinjenim Američkim Državama trebale zapošljavati i obučavati američke radnike dok je komentirao prošlotjednu raciju u tvornici južnokorejskog proizvođača automobila Hyundai u saveznoj državi Georgiji.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozvao "sve strane tvrtke koje ulažu u Sjedinjene Države da poštuju imigracijske zakone naše zemlje".

"Vaša ulaganja su dobrodošla i potičemo vas da ZAKONITO dovodite svoje veoma pametne ljude, s velikim tehničkim talentom, da stvaraju proizvode svjetske klase, a mi ćemo vam to brzo i zakonski omogućiti", nastavio je Trump. "Ono što tražimo zauzvrat jest da zapošljavate i obučavate američke radnike", dodao je.

Američke vlasti su u četvrtak izvele raciju u tvornici automobilskih baterija.

Državna odvjetnica Margaret Heap je u petak govorila o "više od 400 nezakonitih radnika koji su identificirani i uhićeni".

"Cilj ove operacije jest smanjiti nezakonita zaposlenja i spriječiti poslodavce da stječu nepoštenu prednost zapošljavanjem nezakonitih radnika. Drugi cilj jest zaštiti nezakonite radnike od izrabljivanja", dodala je.

Uhićenja su dovela do diplomatskih napetosti između Washingtona i Seula.

Gospodarske aktivnosti tvrtki koje ulažu u SAD te prava i interesi njegovih državljana ne bi trebali biti narušeni na "nepošten način", kazao je glasnogovornik južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova u petak.

Južna Koreja priprema povratak uhićenih radnika

Južna Koreja radi na povratku korejskih radnika uhićenih u tvornici Hyundai Motor u američkoj saveznoj državi Georgiji prošlog tjedna, rekao je ured južnokorejskog predsjednika u nedjelju.

Pregovori o oslobađanju oko 300 uhićenih južnokorejskih državljana su zaključeni, a u tijeku je postupak njihovog puštanja na slobodu, objavio je ured južnokorejskog predsjednika kasno u nedjelju.

Radnici će biti vraćeni čarter-letom čim dvije zemlje završe sve potrebne administrativne i pravne korake, objavio je ured u priopćenju, a da nije pojasnio o kojim se koracima radi.

Novinska agencija Yonhap je citirala južnokorejskog generalnog konzula u Washingtonu Cho Ki-joonga koji je rekao da će se radnici vjerojatno ukrcati u zrakoplov u srijedu.

Predstavnici američkog ministarstva domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom, a šef granične službe Tom Homan je odvojeno obećao povećati broj imigracijskih racija na radnim mjestima.

Uhićenje 475 radnika, uključujući oko 300 državljana Južne Koreje u tvornici automobilskih baterija Hyundai motor izazvalo je šok u Seulu jer je do njega došlo svega 10 dana nakon samita američkog i južnokorejskog predsjednika na kojem su obećali ojačati poslovne veze.

Južnokorejska vlada je izrazila žaljenje zbog uhićenja i objavljivanja snimki koje prikazuju veliku operaciju američkih imigracijskih vlasti koja je uključivala oklopna vozila u kojima su radnici vezani lisicama.

Šef osoblja južnokorejskog predsjednika Kang Hun-sik je u nedjelju rekao da će vlada tražiti načine da poboljša vizni sustav korejskih radnika koji putuju u SAD kako bi "spriječila sličan incident".