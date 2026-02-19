Trump vrši pritisak na NATO, moglo bi doći do eskalacije i na Balkanu: "To stvara domino-efekt"

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa vrši pritisak na NATO da značajno smanji mnoge svoje aktivnosti u inozemstvu, uključujući i završetak ključne savezničke misije u Iraku, rekla su četiri NATO-ova diplomata.

SAD su također posljednjih mjeseci lobirale za smanjenje NATO-ove mirovne operacije na Kosovu te za sprječavanje Ukrajine i indo-pacifičkih saveznika da formalno sudjeluju na godišnjem samitu saveza u srpnju u Ankari.

Pod pritiskom Washingtona, NATO bi ograničio takozvane "aktivnosti izvan područja djelovanja" koje nadilaze temeljne zadaće saveza — obranu i odvraćanje. Ovaj je potez interno postao poznat kao "povratak na tvorničke postavke", u razgovoru za Politico rekla su četiri diplomata, kojima je zajamčena anonimnost da bi mogli slobodno govoriti o osjetljivom internom pitanju.

Nova verzija NATO-a

Novi detalji objavljeni su nakon što je zamjenik čelnika Pentagona Elbridge Colby nedavno iznio razmišljanje administracije o novoj verziji NATO-a.

"Ne može svaka misija biti najveći prioritet. Ne može svaka jedinica biti vrhunski opremljena", poručio je.

Otkako se Trump prošle godine vratio u Bijelu kuću, smanjio je američke obveze u inozemstvu, povukao vojnike i NATO-ovo osoblje iz Europe te prepustio neke od najviših zapovjednih položaja saveza Europljanima.

SAD je također signalizirao da postupno želi ugasiti NATO-ovu misiju Kosovo Force (KFOR), otkrila su četvorica diplomata, što dodatno zabrinjava europske saveznike bez obzira na to što su rasprave o tome još u vrlo ranoj fazi.

Nezamjenjiv dio regionalne sigurnosti

Međunarodna mirovna misija, pokrenuta 1999. godine, trenutno uključuje oko 4500 vojnika. Engjellushe Morina, viša suradnica za politike pri Europskom vijeću za vanjske odnose, rekla je da misija ostaje "nezamjenjiva" za regionalnu sigurnost.

"Ako se NATO povuče, to bi moglo ohrabriti srpske separatiste na sjeveru Kosova, stvarajući domino-efekt među etničkim Srbima u Republici Srpskoj", rekla je.

"Prilično smo zabrinuti zbog pokušaja gašenja misije jer na zapadnom Balkanu može doći do brze eskalacije", rekao je jedan NATO-ov diplomat.

NATO-ov dužnosnik, govoreći u ime organizacije, rekao je da ne postoji vremenski okvir povezan s NATO misijom u Iraku niti s KFOR-om.

"Ove se misije temelje na potrebama, prolaze periodične revizije i prilagođavaju se kako se okolnosti mijenjaju", naveo je.

Za sada nije donesena odluka o okončanju nijedne operacije. Svih 32 saveznika moraju odobriti početak i završetak misija, što je proces koji obično uključuje pregovore i kampanje pritiska više saveznika, a ne samo SAD.