Nova verzija saveza

Trump vrši pritisak na NATO, moglo bi doći do eskalacije i na Balkanu: "To stvara domino-efekt"

Piše B. F. M., 19. veljače 2026. @ 16:02 komentari
Snage NATO-a u Prištini
Snage NATO-a u Prištini Foto: Afp
"Prilično smo zabrinuti zbog pokušaja gašenja misije jer može doći do brze eskalacije", rekao je NATO-ov diplomat.
Premijer Poljske upozorio sugrađane da napuste Iran
SAD gomila snage
Premijer članice EU upozorio sugrađane: "Hitno napustite Iran, evakuacija uskoro možda neće biti moguća"
Donald Trump održao govor na inauguralnom sastanku Odbora za mir
Razgovori u tijeku
Prvi sastanak Odbora za mir, Trump održao govor i istaknuo žarišnu točku: "Neke zemlje igraju malo lukavo"
Tragedija u Sloveniji: Muškarac ubio brata pa presudio sebi
obiteljska tragedija
Stravičan zločin u susjedstvu: Muškarac ubio mlađeg brata pa presudio sebi, sve upućuje da je ovo motiv
Potres kod Ljubuškog, osjetio se na jugu Hrvatske
NOVO PODRHTAVANJE
Potres u susjedstvu, osjetio se i na jugu Hrvatske: "Ajme što trese zadnjih dana"
Kineska vojska robota: Salta, kung-fu i savršena sinkronizacija
KUNG-FU ROBOTI
VIDEO Kina šokirala svijet: Jesu li ovo ljudi u kostimima, AI video ili najnapredniji roboti današnjice?
Čile: Troje poginulih, 10 ozlijeđenih u eksploziji kamiona s plinom
TRAGEIDIJA U ČILEU
Ogromna eksplozija: Kamion s plinom zabio se u ogradu, ima mrtvih i ozlijeđenih
Uhićen bivši princ Andrew
Pretražuje se i Windsor
Uhićen bivši princ Andrew! Oglasio se kralj Charles
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića
Objavio DORH
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića: Ovo su detalji za što ga se tereti
Jakovina o Paveliću: “Nakon što je počeo djelovati, teško je reći nešto pozitivno” 26
mala škola za ustaše
Tko je zloglasni Ante Pavelić? Povjesničar nam je otkrio nešto što možda niste znali o njemu
Tužiteljstvu BiH stigle prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu 13
OČEKUJE SE ODLUKA
Thompson prijavljen zbog koncerata u Širokom Brijegu
Kos osudila uvredljive i prijeteće poruke eurozastupnici Zovko 6
žestoko vrijeđanje
BiH ministar hrvatsku eurozastupnicu nazvao "ustaškim kopiletom" i "poluretardiranom", stigla je reakcija EK-a
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice na sastanak odbora za mir 5
Na udaru kritika
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice: "Njezina prisutnost imat će značajnu težinu"
vijesti
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
show
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Zdravko Mamić išao na presađivanje kose
malo promjene
Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
novac
lifestyle
sve
