Trump o NATO-u: "Možda bismo se mi trebali pozvati na članak o kolektivnoj obrani"

Američki predsjednik Donald Trump ponovo se oglasio putem svoje društvene mreže. Evo što je ovaj put napisao:

"Možda smo trebali testirati NATO i pozvati se na Članak 5. te da NATO dođe ovdje i zaštiti našu južnu granicu od daljnjih invazija ilegalnih imigranata, tako bismo oslobodili mnoge agente granične patrole za druge zadatke", napisao je Trump.

Evo što je članak 5.

"Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili u Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih te su stoga suglasne da će, u slučaju takvog oružanog napada, svaka od njih, u ostvarivanju prava pojedinačne ili kolektivne samoobrane priznatog člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda, pomoći stranki ili strankama koje su napadnute, poduzimajući odmah, pojedinačno i zajedno s drugim strankama, mjere koje se smatraju potrebnima, uključujući uporabu oružane sile, radi uspostavljanja ili održavanja sigurnosti sjevernoatlantskog područja.

Svaki takav oružani napad i sve mjere poduzete kao rezultat tog napada odmah će biti prijavljeni Vijeću sigurnosti. Takve mjere će prestati kada Vijeće sigurnosti poduzme mjere potrebne za ponovnu uspostavu i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti", navodi se u članku

Američkom predsjedniku ovo je još jedna provokacija vezana za NATO savez.

U Davosu je tijekom svog glavnog govora, rekao bujicu laži, pa tako jednu laž i o NATO savezu, obrušivši se na NATO savez.

Izjavio je da SAD ništa nije dobio od NATO saveza, što nije točno budući da je Savez nakon 11. rujna 2001. godine aktivirao baš taj članak 5., odredbu o kolektivnoj obrani, jedini put u svojoj povijesti, a zemlje članice formirale su koaliciju kako bi, uz američke snage, ratovale u Afganistanu.

Zemlje članice tamo su se borile godinama, a mnoge su imale i žrtve. Danska je, primjerice, izgubila više od 40 vojnika, što je jedna od najvećih stopa poginulih po glavi stanovnika u savezu.