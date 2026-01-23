“Nisu bili na prvoj crti u Afganistanu”: Trump uvrijedio NATO saveznike, Britanci bijesni

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je ogorčenost među britanskim zastupnicima i veteranima nakon što je ustvrdio da su snage NATO-a ostale podalje od prve crte bojišnice u Afganistanu.

Trump je komentare iznio u intervjuu za Fox News u kojem je ponovio svoju sugestiju da NATO ne bi podržao Sjedinjene Države kad bi se to od njega zatražilo.

Rekao je: "Nikada nam nisu trebali. Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan... i jesu, ostali su malo postrani, malo dalje od prve crte bojišnice."

Njegove su izjave izazvale osude cijelog političkog spektra, a kritičari su podsjetili na to da je 457 Britanaca izgubilo život u Afganistanu te isticali Trumpovo izbjegavanje vojne službe u Vijetnamu.

Calvin Bailey, laburistički zastupnik u parlamentu i bivši časnik RAF-a koji je služio uz američke specijalne postrojbe u Afganistanu, rekao je za Press Association da Trumpova tvrdnja "nimalo ne odgovara stvarnosti koju smo iskusili mi koji smo ondje služili".

Konzervativni zastupnik Ben Obese-Jecty, koji je služio u Afganistanu kao kapetan u Kraljevskoj jorkširskoj pukovniji, rekao je da je "tužno vidjeti kako predsjednik Sjedinjenih Država tako obezvređuje žrtvu naše nacije i naših NATO partnera".

Ministar oružanih snaga Al Carns također se osvrnuo na Trumpove izjave. "Iskreno, ovo je potpuno smiješno. Mnogi hrabri i časni vojnici iz mnogih zemalja borili su se na prvoj crti bojišnice." Carns je služio i vodio tijekom pet misija u Afganistanu, a 2011. godine odlikovan je Vojnim križem u znak priznanja za svoju "hrabru" službu tamo.

Rekao je da je "stvarno sramota čuti" Trumpove komentare i predložio da svatko tko im ne vjeruje neka "popije viski sa mnom, mojim kolegama, njihovim obiteljima i, što je važno, obiteljima onih koji su podnijeli najveću žrtvu za obje naše nacije".

"Trumpova izjava da saveznici NATO-a 'nisu bili na prvoj crti' u Afganistanu je čista besmislica. Britanske, kanadske i NATO trupe borile su se i ginule uz SAD 20 godina. Ovo je činjenica, a ne mišljenje. Njihova žrtva zaslužuje poštovanje, a ne omalovažavanje", napisala je predsjednica Konzervativne stranke Kemi Badenoch.

Ministar obrane John Healey je rekao: "NATO-ov Članak 5 aktiviran je samo jednom. Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznici NATO-a odgovorili su na američki poziv. Više od 450 britanskih vojnika izgubilo je živote u Afganistanu. Te britanske vojnike treba pamtiti po tome tko su bili: heroji koji su dali svoje živote služeći našoj naciji."

Zastupnik liberalnih demokrata Josh Babarinde poručio je na X-u Donald Trumpu "da se može je*at. Svatko tko se ruga, omalovažava ili umanjuje žrtve britanskih trupa nije prijatelj naše nacije.“

A predsjednica Odbora za vanjske poslove Emily Thornberry opisala je to kao "mnogo više od pogreške" i "uvredu" za obitelji poginulih.

Reakcija Downing Streeta

Ured britanskog premijera Keira Starmera oglasio se također nakon sramotnih Trumpovih izjava. U svojem istupu pokušavaju i dalje zadržati dobre odnose s neprdvidljivim američkim predsjednikom, ali i zaštiti žrtvu vlastitih sunarodnjaka.

Službeni glasnogovornik premijera rekao je novinarima: "Trump je pogriješio što je umanjio žrtvu kao dio NATO-a u Afganistanu. Predsjednik je pogriješio što je umanjio ulogu trupa, uključujući britanske snage."

"457 britanskih vojnika poginulo je u Afganistanu, a više ih je ranjeno. Mnogi su pretrpjeli ozljede koje su im promijenile život, a njihova žrtva i drugi podneseni su u službi sigurnosti i kao odgovor na napad na saveznika“, rekao je.

Glasnogovornik je rekao da je premijer Keir Starmer vrlo ponosan na pripadnike vojske i njihovu žrtvu. Downing Street je odbio reći hoće li premijer tražiti ispriku od Trumpa ili hoće li njih dvoje razgovarati o komentarima.

Naglasili su važnost posebnih odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, nazvavši ih "jednim od najbližih odnosa dviju zemalja u području sigurnosti, obrane i trgovine".

Glasnogovornik je dodao: "Taj odnos traje već mnogo desetljeća i kroz značajne sukobe."

Trump je prethodno kritiziran zbog izbjegavanja regrutacije za borbu u Vijetnamu zbog dijagnoze koštane izrasline na petnoj kosti - tvrdnja koja je bila predmet značajnih sumnji.

Ujedinjeno Kraljevstvo pretrpjelo je drugi najveći broj vojnih žrtava u sukobu u Afganistanu, iza SAD-a, koji je izgubio 2461 vojnika.

Ukupno su američki saveznici izgubili 1160 ljudi u sukobu, što je oko trećine ukupnog broja žrtava koalicije.

Bailey je također istaknuo veliki broj poginulih po glavi stanovnika koji je pretrpjela Danska, koja je poslala vojnike da se bore uz Britance u pokrajini Helmandu, a sada se morala oduprijeti Trumpovu pokušaju aneksije Grenlanda.