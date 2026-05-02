Trump službeno objavio kraj sukoba s Iranom, ali postoji kvaka

Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu, nakon isteka ključnog pravnog roka za sukob.

Od početka primirja 7. travnja nije bilo sukoba između američkih i iranskih snaga, prema pismu koje je potpisao Trump, a koje je agencija dpa dobila na uvid. "Neprijateljstva koja su započela 28. veljače 2026. su završena", navodi se u pismu.

Trumpova objava je značajna jer u petak istječe 60-dnevni rok prema Rezoluciji o ratnim ovlastima, tijekom kojeg američki predsjednik može provoditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa.

U pismu upućenom predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu, Trump je upozorio da rizici ostaju unatoč prekidu borbi.

"Unatoč uspjehu operacija Sjedinjenih Država protiv iranskog režima i kontinuiranim naporima za osiguranje trajnog mira, prijetnja koju Iran predstavlja za Sjedinjene Države i naše Oružane snage ostaje značajna", stoji u pismu.

Dodaje se da će Ministarstvo obrane nastaviti prilagođavati raspoređivanje trupa u odabranim zemljama regije prema potrebi kako bi se suočilo s prijetnjama iz Irana i zaštitilo Sjedinjene Države i njihove saveznike i partnere.

Trump je u petak na Floridi izjavio da Sjedinjene Države neće prerano izaći iz sukoba s Iranom pa "da se problem ponovno pojavi za tri godine", izvijestila je agencija Reuters.

Obraćajući se novinarima ranije u petak, Trump je jasno dao do znanja da neće tražiti odobrenje Kongresa za nastavak sukoba, koji postaje sve nepopularniji među američkom javnošću.

"Nitko to nikada prije nije tražio. Nikada prije nije korišteno. Zašto bismo mi bili drugačiji?", rekao je.

Prema zakonu iz 1973., predsjednik mora dobiti odobrenje nakon 60 dana ili početi povlačiti snage. Prethodni predsjednici, uključujući Billa Clintona i Baracka Obamu, oslanjali su se na pravna tumačenja kako bi izbjegli traženje takvog odobrenja.

U svjedočenju u Kongresu ovog tjedna, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da još nije dosegnut rok od 60 dana, pozivajući se na primirje između SAD-a i Irana koje je zapravo zaustavilo računanje vremena.

Nema odredbe u zakonu koji podupire tu tvrdnju, rekli su vojni i pravni stručnjaci.

Američki Ustav kaže da samo Kongres, a ne predsjednik, može objaviti rat, ali to ograničenje se ne odnosi na kratkoročne operacije ili na suzbijanje neposredne prijetnje.

Ako se borbe nastave, Trump može reći zakonodavcima da je započeo novi rok od 60 dana. Predsjednici obje stranke to su više puta učinili kada su vodili povremena neprijateljstva otkako je Kongres donio zakon o ratnim ovlastima kao odgovor na Vijetnamski rat.

Taj sukob, koji je uvelike nepopularan među Amerikancima, također nije odobrio Kongres.

Pomorska blokada

Trump izjavio je u petak da se američka mornarica djeluje "poput pirata" provodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Trump je to izjavio opisujući zapljenu broda od strane američkih snaga prije nekoliko dana.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao", rekao je Trump u petak navečer. "Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo".

Neke od iranskih plovila zaplijenile su SAD nakon što su napustile iranske luke, zajedno sa sankcioniranim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, osim svojih. Trump je nametnuo zasebnu blokadu iranskih luka.

SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi, a milijuni raseljeni.

Rat je podigao cijene nafte i doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, uskog prometnog puta za oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Trump, koji je ponudio promjene vremenskih rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD-u, suočio se s osudom zbog svojih komentara o sukobu, uključujući i kada je prošli mjesec zaprijetio uništenjem cijele iranske civilizacije.

Mnogi američki stručnjaci rekli su prošli mjesec da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratne zločine nakon što je Trump zaprijetio da će ciljati civilnu infrastrukturu.