Trumpovi izaslanici u Davosu dva sata bili na sastanku s Rusima o Ukrajini

Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina izjavili su u utorak da je njihov sastanak u Davosu o mogućem budućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini bio "vrlo pozitivan" i "konstruktivan".

Sjedinjene Države razgovaraju s Rusijom, a odvojeno s Kijevom i europskim čelnicima, o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini, ali još nije postignut dogovor unatoč Trumpovim ponovljenim obećanjima da će ga postići.

Europski saveznici Ukrajine zabrinuti su da bi Sjedinjene Države mogle zahtijevati od Kijeva da prihvati teritorijalne ustupke.

"Dijalog je konstruktivan i sve više ljudi razumije pravednost ruskog stava", rekao je Putinov izaslanik Kiril Dmitriev nakon razgovora s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom u 'Američkoj kući' u Davosu.

"Imali smo vrlo pozitivan sastanak", citirala je Witkoffa ruska novinska agencija RIA. Sastanak je trajao dva sata, prema izvoru koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Rusija kontrolira oko 19 posto Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je anektirala 2014., kao i veći dio istočne regije Donbas, veći dio Hersonske i Zaporiške regije te dijelove četiri druge regije.

Rusija tvrdi da su Krim, Donbas, Herson i Zaporižje sada dijelovi Rusije. Ukrajina kaže da to nikada neće prihvatiti, a gotovo sve zemlje smatraju te regije dijelom Ukrajine.