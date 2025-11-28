Bliži se početak novog rata? Trump najavio udar: "Akcija kreće vrlo brzo"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da se SAD pripremaju za novu akciju protiv navodnih mreža za krijumčarenje droge u Venezueli. Tijekom telefonskog razgovora s pripadnicima oružanih snaga povodom Dana zahvalnosti, poručio je da će kopnene operacije započeti "vrlo brzo".

"Posljednjih tjedana radili ste na odvraćanju venezuelanskih trgovaca drogom, kojih ima mnogo. Naravno, više ih ne dolazi previše morskim putem", rekao je Trump vojnicima. "Vjerojatno ste primijetili da ljudi više ne žele isporučivati morskim putem, a mi ćemo ih početi zaustavljati i kopnenim putem", nastavio je i dodao: "Kopno je lakše, ali to će početi vrlo brzo.

"Upozoravamo ih: Prestanite slati otrov u našu zemlju", rekao je Trump, javlja CNN.

Trumpovi komentari upućuju na to da je donio odluku o daljnjim koracima u Venezueli nakon niza sastanaka na visokoj razini i demonstracije američke vojne moći u regiji ranije ovog mjeseca. Početkom tjedna, Trump je venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove saveznike u vladi proglasio članovima strane terorističke organizacije.

Proglašenje takozvanog "Cartel de los Soles" - fraze za koju stručnjaci kažu da više opisuje navodno korumpirane vladine dužnosnike nego organiziranu kriminalnu skupinu - stranom terorističkom organizacijom daje Trumpu ovlasti za uvođenje novih sankcija usmjerenih na Madurovu imovinu i infrastrukturu. Ipak, prema pravnim stručnjacima, ta odluka izričito ne odobrava upotrebu smrtonosne sile.

Na Karibe poslan najveći ratni brod u povijesti

U sklopu operacije koju je Pentagon nazvao "Operacija Južno koplje", američka vojska rasporedila je u regiji više od 10 ratnih brodova i 15.000 vojnika. Među brodovima poslanima na Karine je i USS Gerald Ford, najveći nosač zrakoplova ikad izgrađen. U kampanji protiv krijumčarenja droge, američke snage su u napadima na plovila usmrtile više od 80 osoba.

CNN je ranije ovog mjeseca izvijestio da su dužnosnici Trumpove administracije na zatvorenom sastanku rekli zastupnicima kako SAD ne planira pokretati napade unutar Venezuele te da trenutno ne postoji pravno opravdanje za napade na kopnene ciljeve.



Tijekom sastanka, zastupnicima je pojašnjeno da mišljenje Ureda pravnog savjetnika Ministarstva pravosuđa, koje opravdava napade na sumnjive brodove, ne dopušta napade unutar samog teritorija Venezuele ili bilo koje druge države, potvrdila su četiri izvora.

Ipak, jedan od izvora napomenuo je kako dužnosnici nisu isključili moguće buduće akcije. Administracija je uglavnom nastojala izbjeći uključivanje Kongresa u svoju vojnu kampanju diljem Latinske Amerike.

Visoki dužnosnik Ministarstva pravosuđa u studenom je poručio Kongresu da američka vojska može nastaviti sa smrtonosnim napadima na navodne krijumčare droge bez odobrenja Kongresa, tvrdeći da administracija nije vezana desetljećima starim zakonom o ratnim ovlastima koji bi zahtijevao suradnju sa zakonodavcima.