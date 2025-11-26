Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Na rubu rata

FOTO/VIDEO Napetost raste sve više: Maduro obukao uniformu i mahao mačem

Piše A. Ž. , 26. studenoga 2025. @ 09:40 komentari
Nicolas Maduro - 5
Nicolas Maduro - 5 Foto: Afp
Dramatičan istup predsjednika Venezuele Nicolasa Madura dogodio se tijekom marša u Caracasu, u jeku rastućih napetosti s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Najčitanije
  1. Talijanska policija, ilustracija
    ITALIJA U ŠOKU

    Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
  2. Marko Perković Thompson, Tomislav Tomašević
    "neće mu se svidjeti"

    Thompson sazvao izvanrednu presicu i zaprijetio Tomaševiću: "U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze"
  3. Začini, ilustracija
    Javlja DIRH

    Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Digitalne prijevare postaju sve sofisticiranije – Budimo realni, mogu se lako spriječiti
Oglas
Digitalne prijevare postaju sve sofisticiranije – Budimo realni, mogu se lako spriječiti
BBC intervjuirao svjedoke: Ruski plaćenici optuženi za hladnokrvna ubojstva u Maliju
U AFRICI
Stravična svjedočanstva zločina ruskih plaćenika: "Odrubili su mu glavu i približili mi tijelo da pomirišem svježu krv"
Novi cjenik Hrvatske Pošte: Značajno poskupljenje posebne dostave i izmjene uvjeta za popuste
UDAR NA DŽEPOVE
Hrvatska pošta od 1. siječnja 2026. diže cijene nekih svojih usluga za više od 100 posto
Napetost raste sve više: Maduro obukao uniformu i mahao mačem
Na rubu rata
FOTO/VIDEO Napetost raste sve više: Maduro obukao uniformu i mahao mačem
VIDEO Auto u buktinji na zapadu Zagreba: "Vatrogasci su odmah stigli..."
Požar
VIDEO Auto u buktinji na zapadu Zagreba: "Vatrogasci su odmah stigli..."
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj
OTKAZANO
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Thompson poručio Tomaševiću: "Pozivam ga na razum, inače ćemo povući puno radikalnije poteze"
"neće mu se svidjeti"
Thompson sazvao izvanrednu presicu i zaprijetio Tomaševiću: "U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze"
Provjerite zalihe! Povlači se popularni začin, nije siguran za konzumaciju
Javlja DIRH
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Djevojka sa Zlatibora nestala na putu za Beograd, policija pretražuje jezero
velika potraga
FOTO Ana (20) je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Pronađen automobil u kanalu
Sedam privedenih, policajcu prijetili nožem usred dvorišta: Za sve su krive kokoši
Kaos u Njemačkoj
Obiteljsko klanje kokoši izmaklo kontroli: Intervenirala i policija, u dvorištu je nastao kaos
Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."
pitanje sigurnosti
Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Thompson poručio Tomaševiću: "Pozivam ga na razum, inače ćemo povući puno radikalnije poteze"
"neće mu se svidjeti"
Thompson sazvao izvanrednu presicu i zaprijetio Tomaševiću: "U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze"
Provjerite zalihe! Povlači se popularni začin, nije siguran za konzumaciju
Javlja DIRH
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
show
Tim Marka Perkovića Thompsona sazvao izvanrednu presicu
što se događa?
Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
Nevjerojatno otkriće
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
Kakav potez...
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
počivao u miru
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
Pogledajte golove
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
VIDEO Što to radiš, Sane?! Neprimjeren potez pred djecom šokirao gledatelje Lige prvaka
kakav primitivac
VIDEO Što to radiš, Sane?! Neprimjeren potez pred djecom šokirao gledatelje Lige prvaka
tv
MasterChef: Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
SAZNAJTE KOJE!
Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
MasterChef: Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
ODUŠEVILA!
Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
MasterChef: Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
NE PROPUSTITE!
Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
putovanja
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
sve
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
počivao u miru
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene