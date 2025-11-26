FOTO/VIDEO Napetost raste sve više: Maduro obukao uniformu i mahao mačem

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, mašući mačem pred pristašama, obećao je da će se suprotstaviti svakom američkom pokušaju svrgavanja svoje vlade i poručio okupljenima da "neuspjeh nije opcija".

Nicolas Maduro - 2 Foto: Afp

Dramatičan istup 63-godišnjeg Madura dogodio se tijekom marša u Caracasu, u jeku rastućih napetosti s administracijom Donalda Trumpa. Odjeven u maskirnu uniformu Maduro je poručio: "Moramo biti spremni braniti svaki pedalj ove blagoslovljene zemlje od imperijalističke prijetnje ili agresije, bez obzira na to odakle dolazi."

Napetosti su porasle nakon što su američke vojne snage od rujna izvele niz napada na plovila u međunarodnim vodama za koja se sumnja da su krijumčarila drogu, pri čemu je ubijeno najmanje 80 ljudi. Washington tvrdi da je nekoliko tih brodova isplovilo iz Venezuele, što je Maduro opisao kao napad na suverenitet svoje nacije, podsjeća Sky News.

Izvješća sugeriraju da SAD planira pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima, a kritičari dovode u pitanje zakonitost američke kampanje, tvrdeći da je riječ o izvansudskim ubojstvima. Nedavna anketa pokazuje da samo 29 posto američkih birača podržava tu politiku.

Oglasila se i Kuba te optužila SAD da teži nasilnom svrgavanju Madurove vlade.

Prosvjedi u Venezueli Foto: Afp

Donald Trump, kao ni njegov prethodnik Joe Biden, ne priznaje Madura kao legitimnog vođu Venezuele. Maduro se trenutačno nalazi u svom trećem mandatu nakon što je proglašen pobjednikom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora unatoč dokazima koji upućuju na to da ga je oporba porazila u omjeru dva prema jedan.

Dužnosnici unutar Madurove vlade tvrde da su postupci Washingtona vođeni ekonomskim motivima. "Žele venezuelske rezerve nafte i plina. Ni za što, bez plaćanja. Žele venezuelsko zlato. Žele venezuelske dijamante, željezo, boksit. Žele venezuelske prirodne resurse", izjavila je venezuelska ministrica Delcy Rodriguez.

Nicolas Maduro - 4 Foto: Afp

Ranije ovog tjedna SAD je venezuelski Cartel de los Soles proglasio stranom terorističkom organizacijom, tvrdeći da je Maduro njegov dio, što venezuelski dužnosnici odbacuju kao "smiješnu izmišljotinu".

Nicolas Maduro - 1 Foto: Afp

Carlos Diaz Rosillo, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane, ne vjeruje da će Amerika zaratiti s Venezuelom. "Ono što vidim je strategija maksimalnog pritiska na režim. Mislim da ako dođe do bilo kakve promjene, ta promjena mora doći iznutra, iz vojske", rekao je i dodao da iako promjena režima nije službena politika, Trump bi to želio vidjeti u Venezueli.