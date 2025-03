Američki predsjednik Donald Trump ponovno je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Objavio je i poveznicu na članak Associated Pressa: "Zelenski kaže da je kraj rata s Rusijom jako, jako daleko" i napisao:

"Ovo je najgora izjava koju je mogao dati Zelenski, a Amerika to neće još dugo trpjeti! To je ono što sam govorio, ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku potporu, a Europa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može obaviti posao bez SAD-a. To vjerojatno nije dobra izjava u smislu pokazivanja snage protiv Rusije. Što oni misle", poručio je Trump.

Zelenski je sinoć izjavio kako očekuje da će Ukrajina nastaviti primati američku potporu unatoč svojim napetim odnosima s Trumpom.

Prošlog je tjedna Zelenski posjetio Sjedinjene Države. U Bijeloj kući je održan sastanak s Trumpom, ali je brzo eskalirao u otvoreni verbalni sukob te je ubrzo bio prekinut.

Otkazana je zajednička konferencija za medije, a Trump je nakon sastanka rekao da njegov ukrajinski kolega nije pokazao poštovanje.

Pročitajte i ovo provodi se istraga Procurili novi detalji nesreće u Njemačkoj: Policija privela napadača, poznat identitet

Pročitajte i ovo Poslao poruku Dodik: "Hrvati bi trebali iz naftalina izvući planove o Herceg-Bosni"