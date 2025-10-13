Zbrka u izraelskom parlamentu: Trump je bio uvjeren da će on održati govor nakon Netanyahua, ali...

Donald Trump i Benjamin Netanyahu održat će govor u Knessetu - izraelskom parlamentu nakon što je svih 20 živih taoca, koje je Hamas držao u pojasu Gaze, oslobođeno nakon 738 dana zatočeništva.

Do danas su se tri američka predsjednika obratila plenarnoj sjednici Knesseta: Jimmy Carter (1979.), Bill Clinton (1994.) i George W. Bush (2008.).

"Ovo je velika čast za mene, veliki dan, prekrasan dan. Novi početak", napisao je Trump u knjigu gostiju Knesseta, dok su ga promatrali predsjednik parlamenta Amir Ohana i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Dok je Donald Trump ušao u dvoranu Knesseta, prisutni su ga pozdravili ovacijama koje su trajale četiri minute. Američki predsjednik sjedi u prednjem dijelu Knesseta uz predsjednika Zastupničkog doma i izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.

Predsjednik parlamenta Amir Ohana rekao je Donaldu Trumpu da je "div židovske povijesti". Opisao je Trumpa kao "rijetkog kolosa koji će biti uvršten u panteon povijesti za tisuće godina".

"Židovski narod će te pamtiti. Mi smo nacija koja pamti, daleko od toga da je riječ o lokalnoj borbi, ono čemu svjedočimo je globalna borba, globalna bitka između snaga ekstremizma, radikalizma i fundamentalizma i onih slobode, neovisnosti i demokracije", rekao je.

Ohana u Knessetu je rekao da "svijetu treba više Trumpova". Više je puta zahvalio Trumpu na podršci Izraelu, uključujući i tijekom 12-dnevnog rata zemlje s Iranom ranije ove godine, kao i na njegovim naporima u postizanju primirja između Izraela i Hamasa.

"Za tisuće godina, gospodine predsjedniče, židovski narod će vas pamtiti. Mi smo nacija koja pamti“, rekao je, napominjući da nema niti jedne osobe na ovom planetu koja je učinila više od vas za unapređenje mira".

Obraćanje Netanyahua

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se u Knessetu na dan koji opisuje kao "dirljiv dan koji će definitivno biti urezan u anale njihove povijesti"".

Kaže da će ime Donalda Trumpa biti uklesano i u izraelsku povijest i u anale čovječanstva. Netanyahu je u Knessetu rekao da su svi živi taoci sada vraćeni u Izrael te je rekao da bi se želio osobno zahvaliti Trumpu.

"Ima mnogo drugih razloga da vam se zahvalim od vašeg posljednjeg posjeta ovdje, Hvala vam što ste priznali izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni, hvala vam što ste se suprotstavili lažima protiv Izraela u Ujedinjenim narodima", rekao je. Naglasio je da je ovo samo djelomičan popis prije nego što je ponovio da je Trump najveći prijatelj kojeg je država Izrael ikada imala u Bijeloj kući.

"Nijedan američki predsjednik nikada nije učinio više za državu Izrael, a kao što sam rekao u Washingtonu, nije ni blizu tome", rekao je. Govoreći o Trumpovom mirovnom planu, Netanyahu kaže da je to prijedlog "koji otvara vrata povijesnom širenju mira u toj regiji".

Također je rekao američkom predsjedniku: "Posvećen sam ovom miru".

Benjamin Netanyahu je rekao: "Naši neprijatelji sada razumiju koliko je Izrael moćan i odlučan. Oni razumiju da je napad na Izrael 7. listopada bio katastrofalna pogreška. Oni razumiju da je Izrael jak i da je Izrael ovdje da ostane", rekao je.

Netanyahu je u Knessetu rekao da je Izrael platio visoku cijenu za rat u Gazi, ali je povratak talaca danas nazvao značajnim danom.

"Na početku rata obećao sam da ću sve taoce vratiti kući. Danas, uz nezamjenjivu pomoć, odlučnu i usmjerenu pomoć, neumornu pomoć predsjednika Trumpa i nevjerojatnu žrtvu i hrabrost izraelskih vojnika, ispunjavamo to obećanje", naglasio je.

Benjamin Netanyahu završio je svoj govor prije nekog vremena rekavši da je podnio nominaciju Donalda Trumpa za prvog ne-izraelskog dobitnika Izraelske nagrade - najvišeg priznanja u zemlji.

Čak se našalio na račun Nobelove nagrade za mir nakon što američki predsjednik prošli tjedan nije dobio nagradu, ali Netanyahu mu je rekao dobit ćeš je.

"Želim da dobiješ Izraelsku nagradu, naše najviše priznanje našem najvećem prijatelju. Kad su drugi bili slabi, ti si bio jak. Kad su drugi bili uplašeni, ti si bio hrabar. Kad su nas drugi napustili, ti si stajao uz nas. U ime vlade i naroda Izraela, zahvaljujem vam na vašem izvanrednom prijateljstvu, hvala vam što ste pomogli u vraćanju naših talaca kući, hvala vam što podržavate izraelski marš do pobjede i hvala vam što ste utrli put miru".

Yair Lapid, izraelski oporbeni vođa, govori nakon premijera u Knessetu. Započeo je govor nakon manje zbrke. Donald Trump je ustao, očekujući da će govoriti nakon premijera Benjamina Netanyahua, a onda kad je shvatio da se to neće dogodori našalio se rekavši: "Naprijed, opozicijo, naprijed".

Američki predsjednik Donald Trump započio je svoj govor u Knesetu nakon što je saslušao duge izjave izraelskih čelnika.

"Nakon dvije mučne godine u tami i zatočeništvu, 20 hrabrih talaca vraća se u zagrljaj svojih obitelji, i to je fantastično", započeo je govor.