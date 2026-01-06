VIDEO Djevojke kajakom spasile pse zarobljene u poplavi: "Vraćaju nam nadu"

Tri djevojke u ponedjeljak su, uslijed bujičnih poplava koje su zahvatile cijelu regiju, uključujući i Crnu Goru, hrabrim činom spasile više pasa koji su ostali zarobljeni u napuštenoj kući.

Naime, društvenim mrežama proširio se video u kojem djevojke kajakom prevoze pse na sigurno - brzo je prikupio na stotine pozitivnih komentara. "Vraćaju nam nadu u ljude", samo je jedan od njih. Kasnije se doznalo da je riječ o aktivistkinjama za zaštitu životinja.

"Voda je danas preplavila Blace i pse o kojima brinemo zarobila u kući bez krova. Zbog poplave i ugroženih života pasa pokušali smo kontaktirati službu spašavanja i policiju, ali se nitko nije javio", ispričale su aktivistkinje iz Nikšića.

"Bez mnogo razmišljanja, uzela sam kajak i zajedno sa Andreom i Katarinom krenula u misiju spašavanja. Ne zbog objava ni pažnje, već zato što ih volimo", dodale su, prenosi RTNK.

Upravo je Nikšić jedan od dijelova Crne Gore koji je najgore pogođen poplavama koje su uslijedile nakon jakih oborina. Operativno-komunikacijski centar 112 objavio je da je u prethodna 24 sata primio oko 400 poziva građana.