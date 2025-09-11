Utrka s vremenom, policija traga za atentatorom: "Pronaći ćemo te, sudit ćemo ti i kaznit ćemo te"

Traje potjera za ubojicom koji je ustrijelio konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilištu u američkoj saveznoj državi Utah, što je dovelo do straha od pogoršanja političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon što je ubijen 31-godišnji Kirk, glasan zagovornik konzervativnih politika u SAD-u, predsjednik Donald Trump kritizirao je radikalnu ljevicu i obećao je da će pronaći odgovorne za taj mračan trenutak za Ameriku.

"Godinama su oni na radikalnoj ljevici uspoređivali prekrasne Amerikance poput Charlieja s nacistima i najgorim masovnim ubojicama i kriminalcima na svijetu", rekao je smrknuti Trump u videoporuci iz Ovalnog ureda svega nekoliko sati nakon Kirkove smrti.

"Ova vrsta retorike izravno je odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji".

"Moja administracija će pronaći svakoga od onih koji su doprinijeli ovoj grozoti i drugom političkom nasilju, uključujući organizacije koje ga financiraju i podržavaju".

Kirk je metkom pogođen u vrat dok je govorio na događaju na sveučilištu Utah Valley u srijedu.

Policija u Utahi objavila je da je napadač, odjeven u tamnu odjeću, ispalio hitac s obližnjeg krova u "ciljanom napadu".

Studenti na sveučilištu su pucnjavu opisali "zastrašujućom".

"Zbog toga se osjećam kao da bih trebao biti veoma oprezan u izražavanju mojih političkih ideja", rekao je za AFP student programskog inženjerstva Samuel Kimball.

"Da sam netko tko razmatra ulazak u politiku, bojao bih se da će me ustrijeliti".

Zbrka

Još uvijek se ne zna gdje je napadač unatoč tome što ga savezni, državni i lokalni policijski službenici traže "od vrata do vrata".

David Young, gradonačelnik grada Orema, kazao je da više službi provodi istragu, no potvrdio je da osumnjičenik još uvijek nije uhvaćen.

Savezni istražni ured (FBI) je otvorio digitalnu liniju za dojave građana.

Prvotno je došlo do zbrke nakon što je ravnatelj FBI-a Kash Patel na društvenoj platformi X objavio da je "subjekt" zadržan pa je to porekao sat vremena kasnije.

Trump je naredio da se zastave na vladinim zgradama, uključujući Bijelu kuću, spuste na pola koplja do nedjelje, što dočarava koliko je Kirk bio važan u krugu 79-godišnjeg republikanca.

Republikanski guverner Ute Spencer Cox ubojstvo je nazvao političkim atentatom te je izdao oštro upozorenje napadaču na emotivnoj tiskovnoj konferenciji.

"Želim da onome, tko god da je to učinio, ovo bude kristalno jasno: pronaći ćemo te, sudit ćemo ti i kaznit ćemo te koliko god to zakon dopušta", poručio je Cox.

"I samo želim podsjetiti ljude da i dalje imamo smrtnu kaznu u saveznoj državi Utah".

Pao prema natrag

Bivši kongresnik Jason Chaffetz iz Ute, koji je bio na skupu, rekao je za Fox News da se pucnjava zbila u trenutku kada je Kirk odgovarao na pitanja iz publike.

"Prvo pitanje je bilo o religiji. Odgovarao je oko 15-20 minuta. Drugo pitanje, zanimljivo, bilo je o transrodnim napadačima, napadačima (na masovnim pucnjavama), i usred toga, čuo se glasan pucanj", rekao je vidno potresen Chaffetz.

"Čim se pucanj čuo, on je pao natrag", kazao je.

"Svi su legli na pod, mnogi ljudi su počeli vrištati, a zatim su svi počeli bježati".

Turning Point

Kirk je imao izuzetno velik utjecaj u američkoj politici te je povećavao Trumpovu podršku među mlađim biračima, što je bio ključan čimbenik za njegov reizbor prošle godine.

Bio je jedan od osnivača konzervativne studentske skupine Turning Point USA 2012. godine kako bi širio konzervativne svjetonazore među mladima, a zbog svog prirodnog dara za javni nastup bio je čest gost u televizijskim programima.

Kirk je koristio svoje ogromne publike na Instagramu i YouTubeu kako bi izgradio podršku za antiimigracijske politike, javno isticanje kršćanstva i posjedovanje oružja te je širio pomno uređene isječke svojih interakcija sa svojih mnogih debata na sveučilištima.

Vijesti o pucnjavi su izazvale zgražanje diljem političkog spektra.

"Pokoj vječni daruj mu, Gospodine", rekao je potpredsjednik JD Vance na društvenim mrežama.

Ljevičarske ličnosti su također osudile napad i pozvale na smirenost.

"Nema mjesta u našoj zemlji za ovu vrstu nasilja. Ono mora završiti odmah", napisao je bivši predsjednik Joe Biden na X-u.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom, čest antipod desničara poput Kirka, napad je nazvao "odvratnim, zlobnim i sramotnim".

Gabrielle Giffords, bivša demokratska zastupnica u Kongresu koja je preživjela pokušaj atentata, kazala je da je "zgrožena" napadom.

Do Kirkovog ubojstva je došlo tri mjeseca nakon što je muškarac u Minnesoti ustrijelio demokratsku zakonodavku i njenog supruga u njihovom domu.