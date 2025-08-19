Vučićev posao u Izraelu: Srbija kupuje oružje u vrijednosti od 1,64 milijarde dolara

Izraelski mediji otkrili su da Srbija stoji iza ogromnog ugovora o naoružavanju s izraelskim obrambenom tvrtkom Elbit Systems koji vrijedi 1,64 milijardu dolara.

Times of Israel piše da je Elbit prošli tjedan objavio ugovor o isporuci svojih topničko-raketnih sustava za precizna naoružanja dugog dometa i bespilotnih letjelica, ali nije imenovao kupca. Sada je potvrđeno da se radi o Srbiji.

Kao dio petogodišnjeg obrambenog ugovora, Elbit će isporučiti niz bespilotnih zračnih borbenih sustava s umjetnom inteligencijom, uključujući osobno upravljane dronove za taktičku i operativnu upotrebu.

Ugovor se odnosi na isporuku Elbitovih preciznih topničkih raketa dugog dometa i obrambenih proizvoda opremljenih naprednim obavještajnim, nadzornim, sustavima za pronalaženje ciljeva i izviđanje, poznatim kao ISTAR, kao i komunikacijskim i signalno-obavještajnim sustavima. Isporuka također uključuje napredne elektrooptičke i noćno-vizualne sustave.