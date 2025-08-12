Naš europarlamentarac odgovorio na optužbe iz Srbije: "Neprihvatljivo im je što sam branio svoju zemlju"

Prošlotjedna objava hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule povodom 30. obljetnice operacije "Oluja" pokrenula je lavinu reakcija u Srbiji - osim srpskih tabloida, oglasila se i proeuropska opozicija, koja je tražila smjenu. Od svega, čini se, neće biti ništa.

Kako European Western Balkans saznaje iz izvora u Europskom parlamentu, malo je vjerojatno da će ova objava izazvati bilo kakve posljedice, a izvjestitelj EP-a za Srbiju izjavio je za EWB da ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitirana.

Picula je izjavio da je javna informacija da je prije 30 godina bio pripadnik Hrvatske vojske koja je oslobodila do tada okupirane dijelove zemlje, te da ovu činjenicu mogu osporavati samo “oni koji i danas rerelativiziraju ili maskiraju politiku koja je od početka 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

“Moje životno iskustvo i politička karijera mi samo pomažu, da kao stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, bolje razumijem procese koji i dalje blokiraju Srbiju na njenom europskom putu”, naveo je za EWB u pisanoj izjavi.

Na pitanje kako komentira reakcije iz Beograda, ne samo vlasti već i opozicije, Picula kaže da nije iznenađen reakcijama vlasti, jer nije prvi put da se susreće sa kritikama i zahtjevima za njegovu smjenu, direktno ili preko prorežimskih medija u pristranim kampanjama blaćenja.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

“Ovog puta su im se, sa jedne strane, pridružili njima slični političari krajnje desnice iz EU, kompromitirani skandalima i neuvijeno skloni Putinovoj Rusiji, a sa druge, dio opozicije kojima je neprihvatljivo što sam branio svoju zemlju u nametnutom ratu”, dodao je Picula.

Na pitanje hoće li nastavljati obavljati funkciju izvjestitelja kao i do sada, on je rekao da njegova dužnost u Europskom parlamentu nije i ne može biti razlog da se odrekne bilo kojeg dijela svoje biografije.

“Namjeravam nastaviti sa svojim radom, a o njegovoj kvaliteti najbolje govore uspješni pregovori o izvještaju o Srbiji, kao i uvjerljiva podrška na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta (410 glasova ‘za’ od ukupno 720)”, rekao je Picula.

Kako kaže, da je pristran ili neobjektivan, ta podrška ne bi bila moguća i samim tim ne postoji logika u prozivanjima da je njegova funkcija kompromitirana.

“Moja vjerodostojnost kao izvjestitelja ovisi i o prihvaćanju mojih ocjena stvarne situacije o Srbiji kao zemlji kandidatkinji za članstvo u EU, a Srbija se već dugo nalazi u unutrašnjim blokadama iz kojih ne može pronaći izlaz. Ti problemi su mnogo stariji od mog imenovanja za stalnog izvjestitelja. Volio bih da u Srbiji pokazuju barem jednaku osjetljivost za višestruke razloge stagnacije kao što pokazuju za dijelove moje biografije”, zaključio je Picula za EWB.